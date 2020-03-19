В период пандемии коронавируса медики советуют соблюдать меры профилактики и не поддаваться панике

В сложившейся ситуации медики советуют тщательно соблюдать меры профилактики и не поддаваться панике, особенно, когда в интернете то и дело появляется ложная информация. Как защитить себя от вируса и от фейков?На главной странице сайта телефон горячей линии и самые последние данные о случаях заболевания коронавирусом в России. Здесь же можно посмотреть мировую статистику и узнать, как защититься от инфекции. На этой теме остановимся подробнее. Итак, основные правила по профилактике коронавирусной инфекции.Также необходимо тщательно мыть руки с мылом в течение 20 секунд и насухо их вытереть, желательно одноразовым полотенцем. Если нет возможности вымыть руки, можно использовать антисептические салфетки и жидкие средства на основе спирта.Кроме того, рекомендуется ограничить тесные объятия и рукопожатия. И пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены. Необходимо так же дезинфицировать поверхности, к которым приходится часто прикасаться. Важно так же обрабатывать антисептиками телефон, особенно там, где он соприкасается с лицом.Пребывание на улице в холодную погоду не убивает вирус. То же касается мифа о полезности горячей ванны - такие водные процедуры не спасут от заражения. Электросушители для рук не уничтожают инфекцию - наоборот могут являться её переносчиком.Что касается чеснока - популярного народного средством от простуды, ВОЗ утверждает, что он хоть и обладает противомикробными свойствами, но для борьбы с вирусом скорее всего бесполезен.Заразиться коронавиросом через посылки маловероятно, так как он гибнет в процессе перевозки. Но на всякий случай посылку перед вскрытием можно обработать антисептиком.И последнее - домашние животные - кошки, собаки и хомячки не являются переносчиками коронавируса.