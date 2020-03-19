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20 марта 12:41
20 мар 10:50 В одном из старинных зданий города Кирова произошло частичное обрушение стены 20 мар 10:44 Из-за коронавируса в регионе продолжают вводить ограничительные мероприятия 20 мар 10:43 В регионе увеличилось количество кировчан, у которых подтвержден диагноз коронавируса 19 мар 17:52 В Кирове прошли областные соревнования по ликвидации последствий ДТП 19 мар 17:48 Спасатели предупреждают рыбаков об опасности тонкого льда 19 мар 17:47 В период пандемии коронавируса медики советуют соблюдать меры профилактики и не поддаваться панике 19 мар 17:30 В кировских судах из-за эпидемии коронавируса ограничат проведение процессов 19 мар 17:30 В регионе ввели ежедневный мониторинг цен на продовольственные товары 19 мар 17:30 Кировским школьникам выданы задания для дистанционного обучения 19 мар 17:30 В Кирове выявлен седьмой случай инфицирования коронавирусом
В регионе увеличилось количество кировчан, у которых подтвержден диагноз коронавируса

В регионе увеличилось количество кировчан, у которых подтвержден диагноз коронавируса

Сегодня, 10:43
737
Роман Четвериков
В регионе увеличилось количество кировчан, у которых подтвержден диагноз коронавируса


Три подтвержденных диагноза и еще у четверых кировчан подозрение на заражение коронавирусной инфекцией. Один новый возможный инфицированный был выявлен сегодня. Он никак не связан с первой зараженной. Сообщается, что молодой человек вернулся из Швейцарии.

Все они сейчас находятся в инфекционной больнице, где проходят необходимое лечение в условиях изолированных боксов.  Их состояние оценивается как удовлетворительное. Установлены и все лица, контактировавшие с ними. Они получают медицинские процедуры в стационаре. Еще 102 человека наблюдаются на дому. Всех? кто обращается в поликлиники с признаками ОРВИ сегодня обследуют в двух лабораториях. При "Центре гигиены и эпидемиологии" и в инфекционной больнице.

ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Буквально сегодня, для тех, кто имеет показания для обследования  мы сегодня завтра организуем забор таких анализов на дому. Этим при наличии показаний будет заниматься бригада скорой помощи. Я прошу еще раз всех соблюдать полное спокойствие».

Всего в Кировской области  на данный момент проведено более 1700-от исследований на коронавирус. На открытую горячую линию  поступило более 240-ка обращений.

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