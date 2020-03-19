В регионе увеличилось количество кировчан, у которых подтвержден диагноз коронавируса

Три подтвержденных диагноза и еще у четверых кировчан подозрение на заражение коронавирусной инфекцией. Один новый возможный инфицированный был выявлен сегодня. Он никак не связан с первой зараженной. Сообщается, что молодой человек вернулся из Швейцарии.Все они сейчас находятся в инфекционной больнице, где проходят необходимое лечение в условиях изолированных боксов. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Установлены и все лица, контактировавшие с ними. Они получают медицинские процедуры в стационаре. Еще 102 человека наблюдаются на дому. Всех? кто обращается в поликлиники с признаками ОРВИ сегодня обследуют в двух лабораториях. При "Центре гигиены и эпидемиологии" и в инфекционной больнице.Всего в Кировской области на данный момент проведено более 1700-от исследований на коронавирус. На открытую горячую линию поступило более 240-ка обращений.