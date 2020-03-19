В регионе увеличилось количество кировчан, у которых подтвержден диагноз коронавируса

Три подтвержденных диагноза и еще у четверых кировчан подозрение на заражение коронавирусной инфекцией. Один новый возможный инфицированный был выявлен сегодня. Он никак не связан с первой зараженной. Сообщается, что молодой человек вернулся из Швейцарии.
Все они сейчас находятся в инфекционной больнице, где проходят необходимое лечение в условиях изолированных боксов. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Установлены и все лица, контактировавшие с ними. Они получают медицинские процедуры в стационаре. Еще 102 человека наблюдаются на дому. Всех? кто обращается в поликлиники с признаками ОРВИ сегодня обследуют в двух лабораториях. При "Центре гигиены и эпидемиологии" и в инфекционной больнице.
ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Буквально сегодня, для тех, кто имеет показания для обследования мы сегодня завтра организуем забор таких анализов на дому. Этим при наличии показаний будет заниматься бригада скорой помощи. Я прошу еще раз всех соблюдать полное спокойствие».
Всего в Кировской области на данный момент проведено более 1700-от исследований на коронавирус. На открытую горячую линию поступило более 240-ка обращений.
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