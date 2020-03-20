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20 марта 23:13
20 мар 18:39 В Кировской области подтверждено 5 случаев коронавирусной инфекции. 20 мар 17:54 В Кирове стартовала кампания по бесплатной вакцинации животных против бешенства 20 мар 17:51 Дистанционные злоумышленники похитили у кировчанина 1 миллион 800 тысяч рублей 20 мар 17:50 В связи с эпидемиологической обстановкой в магазинах Кирова ведётся мониторинг товарных запасов 20 мар 14:58 В Кирове на ул. Комсомольской под колеса «ВАЗа» попал 71-летний мужчина 20 мар 14:58 В Кирово-Чепецком районе столкнулись молоковоз с грузовиком 20 мар 14:56 Кировские школьники и студенты перешли на дистанционное обучение 20 мар 12:42 В «Олимп-Арене» пройдёт контрольный матч между двумя командами «Олимпия». 20 мар 10:50 В одном из старинных зданий города Кирова произошло частичное обрушение стены 20 мар 10:44 Из-за коронавируса в регионе продолжают вводить ограничительные мероприятия
В Кирове стартовала кампания по бесплатной вакцинации животных против бешенства

В Кирове стартовала кампания по бесплатной вакцинации животных против бешенства

Сегодня, 17:54
186
Карина Алоян
В Кирове стартовала кампания по бесплатной вакцинации животных против бешенства


В Кирове стартовала традиционная весенняя кампания по бесплатной вакцинации животных против бешенства.

У четвероногих любимцев и их хозяев сегодня день ответственный - прививка от бешенства. Объяснять, чем может грозить это смертельное заболевание не приходится. Безопасность - прежде всего.

ТАТЬЯНА ВИНОГРАДОВА, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО ГОРОДУ КИРОВУ:
«Государственная ветеринарная служба два раза в год выезжает на оживленные места, куда удобнее людям подойти и оказывает эту услугу на выезде, но это обязанность владельцев - владельцы должны провакцинировать животное все равно».

Домашним животным вводится вакцина, вырабатывающая иммунитет против бешенства. Кошки и собаки должны прививаться с трех месячного возраста.  Прививка - единственная возможность предотвратить болезнь. Специалисты ветеринарной службы делают такую прививку бесплатно. А еще гораздо удобнее, когда процедуру можно сделать рядом с домом.

- Это у меня пенсионерочка уже, 15 лет. Все лето живет в саду, красавица, знает, что укол надо сделать – спряталась.
- Хорошо, потому что у нас за садом приходит лиса. И мы делаем прививки.

Даже если ваша кошка никогда не покидала квартиру, и, казалось бы, опасаться нечего - прививку сделать все равно придется. Таковы правила. Согласно ветеринарному законодательству, владельцы животных обязаны не только вакцинировать своих животных, но и идентифицировать их. На выездах это делают путем чипирования или биркования.

ГРИГОРИЙ КУНОФ, И.О. НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ И ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ:
«Данное животное идентифицировано путем чипирования, сейчас с помощью сканера узнаем номер его».

Вакцинация пройдет во всех районах города Кирова в течение марта и апреля. В каждом районе города определено от 15 до 30 мест, где будут работать специалисты. График проведения вакцинации размещен на сайте администрации г. Кирова.

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