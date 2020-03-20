В Кирове стартовала кампания по бесплатной вакцинации животных против бешенства

В Кирове стартовала традиционная весенняя кампания по бесплатной вакцинации животных против бешенства.У четвероногих любимцев и их хозяев сегодня день ответственный - прививка от бешенства. Объяснять, чем может грозить это смертельное заболевание не приходится. Безопасность - прежде всего.Домашним животным вводится вакцина, вырабатывающая иммунитет против бешенства. Кошки и собаки должны прививаться с трех месячного возраста. Прививка - единственная возможность предотвратить болезнь. Специалисты ветеринарной службы делают такую прививку бесплатно. А еще гораздо удобнее, когда процедуру можно сделать рядом с домом.Даже если ваша кошка никогда не покидала квартиру, и, казалось бы, опасаться нечего - прививку сделать все равно придется. Таковы правила. Согласно ветеринарному законодательству, владельцы животных обязаны не только вакцинировать своих животных, но и идентифицировать их. На выездах это делают путем чипирования или биркования.Вакцинация пройдет во всех районах города Кирова в течение марта и апреля. В каждом районе города определено от 15 до 30 мест, где будут работать специалисты. График проведения вакцинации размещен на сайте администрации г. Кирова.