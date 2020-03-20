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20 марта 23:13
20 мар 18:39 В Кировской области подтверждено 5 случаев коронавирусной инфекции. 20 мар 17:54 В Кирове стартовала кампания по бесплатной вакцинации животных против бешенства 20 мар 17:51 Дистанционные злоумышленники похитили у кировчанина 1 миллион 800 тысяч рублей 20 мар 17:50 В связи с эпидемиологической обстановкой в магазинах Кирова ведётся мониторинг товарных запасов 20 мар 14:58 В Кирове на ул. Комсомольской под колеса «ВАЗа» попал 71-летний мужчина 20 мар 14:58 В Кирово-Чепецком районе столкнулись молоковоз с грузовиком 20 мар 14:56 Кировские школьники и студенты перешли на дистанционное обучение 20 мар 12:42 В «Олимп-Арене» пройдёт контрольный матч между двумя командами «Олимпия». 20 мар 10:50 В одном из старинных зданий города Кирова произошло частичное обрушение стены 20 мар 10:44 Из-за коронавируса в регионе продолжают вводить ограничительные мероприятия
В Кировской области подтверждено 5 случаев коронавирусной инфекции.

В Кировской области подтверждено 5 случаев коронавирусной инфекции.

Сегодня, 18:39
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В Кировской области подтверждено 5 случаев коронавирусной инфекции.

В Кировской области подтверждено 5 случаев коронавирусной инфекции. 20 марта было получено лабораторное подтверждение двух новых случаев коронавируса в Кировской области. 

Таким образом на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 5 пациентов с коронавирусом. Это супружеская пара, вернувшаяся из поездки в Германию, и три пассажира поезда Москва – Новый Уренгой, места которых находились рядом. В их числе - 9-летняя девочка (первый в регионе случай заражения ребенка).

Анализы еще двоих кировчан с подозрением на коронавирус находятся на исследовании в Новосибирске. В их числе - молодой человек, прилетевший на чартере из Швейцарии. В настоящий момент в инфекционной больнице Кирова находятся под наблюдением 30 человек. 

В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией с 23 марта в администрации города Кирова временно приостанавливаются личные приемы граждан. Обращения и жалобы будут приниматься на сайте администрации или с помощью ящиков для приема документов в вестибюле первого этажа здания.

Также необходимые консультации можно получить по телефону. При этом перечень услуг населению города, предусмотренный законодательством, будет оказываться в полном объеме.

Добавим, что прием граждан также временно ограничили служба судебных приставов и налоговые инспекции.

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