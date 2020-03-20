В Кировской области подтверждено 5 случаев коронавирусной инфекции. 20 марта было получено лабораторное подтверждение двух новых случаев коронавируса в Кировской области.Таким образом на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 5 пациентов с коронавирусом. Это супружеская пара, вернувшаяся из поездки в Германию, и три пассажира поезда Москва – Новый Уренгой, места которых находились рядом. В их числе - 9-летняя девочка (первый в регионе случай заражения ребенка).Анализы еще двоих кировчан с подозрением на коронавирус находятся на исследовании в Новосибирске. В их числе - молодой человек, прилетевший на чартере из Швейцарии. В настоящий момент в инфекционной больнице Кирова находятся под наблюдением 30 человек.В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией с 23 марта в администрации города Кирова временно приостанавливаются личные приемы граждан. Обращения и жалобы будут приниматься на сайте администрации или с помощью ящиков для приема документов в вестибюле первого этажа здания.Также необходимые консультации можно получить по телефону. При этом перечень услуг населению города, предусмотренный законодательством, будет оказываться в полном объеме.Добавим, что прием граждан также временно ограничили служба судебных приставов и налоговые инспекции.