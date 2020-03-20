В Кирове выявлена еще одна женщина с подозрением на коронавирус. Кировчанка с двумя взрослыми дочерьми вернулась из Турции. Семья прибыла в Киров на поезде "Москва-Красноярск".Вопреки всем предупреждениям и просьбам сообщать о своем пребывании в странах, где есть инфицированные коронавирусом, они не сообщили о своей поездке на горячую линию минздрава Кировской области. Более того, после возвращения женщины поехали в гости к друзьям в Белую Холуницу.Благодаря оперативной работе по выявлению всех, кто возвращается в Кировскую область из-за рубежа, местонахождение женщины и ее дочерей было установлено. Бригада скорой помощи провела анализ на коронавирус. Тест-система показала наличие инфекции у одной из сестер. У остальных анализ был отрицательным.Тем не менее семья, приехавшая из Турции, и семья, у которой они были в гостях, были направлены в инфекционную больницу. Зараженная девушка получает необходимое лечение. Остальные под наблюдением. На данный момент уже известно, с кем контактировала заболевшая кирвочанка - в том числе это и пассажиры поезда «Москва-Красноярск».Напомним, первая инфицированная кировчанка также прибыла в Киров на поезде. До этого она находилась в Германии, затем в Москве контактировала с гражданами Италии. В итоге были инфицированы муж кировчанки и три пассажира, находившиеся с ними в вагоне.На данный момент в Кировской области в целом подтверждены 5 случаев заражения коронавирусом, еще 3 человека под подозрением с положительным результатом тест-системы. Более ста находятся под домашним наблюдением.Напомним, в максимально короткие сроки после прибытия из любой страны необходимо сообщить по телефону 8-800-100-43-03 или телефону регистратуры поликлиники по месту жительства свои контактные данные, сроки пребывания за пределами РФ, страну пребывания.В настоящее время медицинскими работниками отрабатываются жители области, возвращающиеся из-за рубежа. Все вернувшиеся в Россию должны в обязательном порядке уйти на домашний карантин на 2 недели, даже если не имеют признаков ОРВИ, предварительно позвонив на «горячую линию» и сообщив свои данные.На данный момент в Кировской области все школы ушли на досрочные каникулы, студенты вузов и колледжей учатся дистанционно. Продолжают работу только детские сады. Отменены все массовые культурные и спортивные мероприятия. С 23 марта временно приостановлен или ограничен личный прием граждан в службе судебных приставов, налоговых инспекциях, администрации г.Кирова и всех четырех территориальных управлениях. Обращения принимаются по электронной почте, интернету, в ящиках для приема документах на первых этажах зданий.