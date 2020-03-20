В Кирове подтверждено 7 случаев заражения коронавирусом. 22 марта пришло лабораторное подтверждение диагноза COVID-19 еще у двух кировчан.Это женщина, ехавшая вместе с первой инфицированной в одном вагоне поезда "Москва-Новый Уренгой", и молодой человек, вернувшийся в Киров из Швейцарии.Под подозрением еще одна девушка, приехавшая недавно с семьей из Турции. Все пациенты получают необходимое лечение в полном объеме в условиях изолированных боксов инфекционной больницы. Состояние инфицированных стабильное удовлетворительное, в том числе и у 9-летней девочки.Минздрав Кировской области напоминает, что в регионе работает горячая линия для граждан, вернувшихся из заграничных поездок. В максимально короткие сроки после возвращения необходимо сообщить по телефону 8-800-100-43-03 или телефону регистратуры поликлиники по месту жительства свои контактные данные, сроки пребывания за пределами РФ, страну пребывания.Все вернувшиеся из-за границы должны в обязательном порядке уйти на домашний карантин на 2 недели.