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22 мар 19:20 В Кирове подтверждено 7 случаев заражения коронавирусом. 22 мар 12:58 В Кирове выявлена еще одна женщина с подозрением на коронавирус. 20 мар 18:39 В Кировской области подтверждено 5 случаев коронавирусной инфекции. 20 мар 17:54 В Кирове стартовала кампания по бесплатной вакцинации животных против бешенства 20 мар 17:51 Дистанционные злоумышленники похитили у кировчанина 1 миллион 800 тысяч рублей 20 мар 17:50 В связи с эпидемиологической обстановкой в магазинах Кирова ведётся мониторинг товарных запасов 20 мар 14:58 В Кирове на ул. Комсомольской под колеса «ВАЗа» попал 71-летний мужчина 20 мар 14:58 В Кирово-Чепецком районе столкнулись молоковоз с грузовиком 20 мар 14:56 Кировские школьники и студенты перешли на дистанционное обучение 20 мар 12:42 В «Олимп-Арене» пройдёт контрольный матч между двумя командами «Олимпия».
В Кирове подтверждено 7 случаев заражения коронавирусом.

В Кирове подтверждено 7 случаев заражения коронавирусом.

Вчера, 19:20
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В Кирове подтверждено 7 случаев заражения коронавирусом.

В Кирове подтверждено 7 случаев заражения коронавирусом. 22 марта пришло лабораторное подтверждение диагноза COVID-19 еще у двух кировчан.

Это женщина, ехавшая вместе с первой инфицированной в одном вагоне поезда "Москва-Новый Уренгой", и молодой человек, вернувшийся в Киров из Швейцарии.

Под подозрением еще одна девушка, приехавшая недавно с семьей из Турции. Все пациенты получают необходимое лечение в полном объеме в условиях изолированных боксов инфекционной больницы. Состояние инфицированных стабильное удовлетворительное, в том числе и у 9-летней девочки.

Минздрав Кировской области напоминает, что в регионе работает горячая линия для граждан, вернувшихся из заграничных поездок. В максимально короткие сроки после возвращения необходимо сообщить по телефону 8-800-100-43-03 или телефону регистратуры поликлиники по месту жительства свои контактные данные, сроки пребывания за пределами РФ, страну пребывания.

Все вернувшиеся из-за границы должны в обязательном порядке уйти на домашний карантин на 2 недели.

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