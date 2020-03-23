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23 мар 21:00 Кировчанин создал музей СССР на приусадебном участке 23 мар 19:02 Кировчане, вернувшиеся из-за границы, получат «больничный», не выходя из дома. 23 мар 18:45 Владимир Путин подписал указ о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. 23 мар 18:18 Игорь Васильев обсудил с главой Сунского района выполнение поручений по итогам рабочего визита 23 мар 17:50 Кировчанин совершил прогулку по заброшенному детскому лагерю, где когда-то работал 23 мар 17:48 В кировских храмах проходят молебны против распространения эпидемии 23 мар 17:46 Кировчане стали участниками проекта «Волонтеры Конституции» 23 мар 16:24 Телеканал «Россия 1» впервые собрал пресс-конференцию онлайн. 23 мар 15:16 В Кировской области зафиксировали редкое природное явление - зернистую изморозь 23 мар 15:15 Прокуратура выявила факты ненадлежащего содержания автодорог Радужный - Лубягино и Пасегово – Лянгасово
Кировчане, вернувшиеся из-за границы, получат «больничный», не выходя из дома.

Кировчане, вернувшиеся из-за границы, получат «больничный», не выходя из дома.

Сегодня, 19:02
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Кировчане, вернувшиеся из-за границы, получат «больничный», не выходя из дома.

Кировчане, вернувшиеся из-за границы, получат «больничный», не выходя из дома. Об этом шла речь в правительстве Кировской области на совещании оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, прошедшем под руководством губернатора Игоря Васильева. 

Как сообщила министр соцразвития Кировской области Ольга Шулятьева, в Кирове на базе КГМУ создан волонтерский штаб помощи пожилым людям. Он насчитывает более 70 человек, 10 из которых обрабатывают поступившие в штаб заявки, а остальные осуществляют доставку продуктов питания пожилым и маломобильным гражданам.

Чтобы обратиться за помощью, пожилой человек может позвонить на единый круглосуточный бесплатный телефон социального обслуживания 8 (800) 201-21-09, который работает в регионе с мая прошлого года. В случае согласия пожилого человека на получение постоянной социальной помощи, к нему выходит соцработник. Если необходима разовая помощь, то после сверки и идентификации данных специалистом единого телефона, сведения о пожилом человеке будут переданы в волонтерский штаб. 

Пожилые люди должны сейчас находиться на домашнем режиме, чтобы обезопасить себя, это совершенно правильно и делается для того, чтобы быстрее прошли все эти карантинные мероприятия. Очень важно в этот период доставлять пожилым людям качественные медикаменты по невысокой цене, – подчеркнул губернатор. – Сегодня мы провели совещание с аптечными организациями. Государственная аптечная сеть готова мониторить цены на рынке и сдерживать их, насколько это возможно. Она готова способствовать волонтерам-медикам и социальным работникам в доставке качественных лекарственных средств пожилым людям.

На совещании глава региона также отметил, что на сегодняшний день необходимо обеспечить возможность дистанционного оформления листков временной нетрудоспособности гражданам, прибывшим из стран с неблагоприятной эпидситуацией.

Как сообщила управляющий отделением Кировского реготделения ФСС РФ Лариса Баранцева, 18 марта утверждены временные правила оформления листков нетрудоспособности в случае карантина.

Оформление листка нетрудоспособности производится в электронном виде. На территории региона определены уполномоченные медорганизации, которые будут выдавать этот листок нетрудоспособности – это Кировский клинико-диагностический центр и Детский клинический консультативно-диагностический центр. Работающие граждане должны подать заявление через сайт Фонда социального страхования или через личный кабинет https://r43.fss.ru/. Необходимо заполнить заявление и приложить подтверждающие документы.

Сведения обрабатываются в Фонде социального страхования и направляются по каналам связи в медицинские уполномоченные организации. То есть, работнику никуда ходить не нужно. Все сведения передают работодателям. Выплата будет производиться за 7 календарных дней в виде аванса, а за оставшиеся дни карантина – после закрытия больничного листа.  

Завершая совещание, глава региона подчеркнул, что чем ответственнее жители Кировской области отнесутся ко всем ограничительным мероприятиям, тем быстрее закончится пандемия коронавируса.

– Вирус живет через контакты с людьми, и практика показывает, что вовремя принятое решение не контактировать с окружающими приводит к тому, что заболеваемость снижается. Всех призываю соблюдать меры предосторожности. Это позволит нам уберечь людей от распространения инфекции, – подытожил губернатор.

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