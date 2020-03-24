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25 марта 00:35
24 мар 18:00 Кировские легкоатлеты ранее срока завершили осенне-весеннюю часть сезона 24 мар 17:56 Кировские волонтеры "Стоп-наркотик" продолжают борьбу с рекламой наркотических веществ 24 мар 17:54 В Кирове волонтеры-медики помогают одиноким гражданам, доставляя на дом продукты и медикаменты 24 мар 15:11 В Кировской области начался сезон "горящей травы" 24 мар 15:10 В Кирове осудили воспитательницу детсада за жестокое обращение с детьми 24 мар 12:43 Телеканал «Россия 1» впервые собрал пресс-конференцию онлайн. 24 мар 12:06 О ремонте объектов культурного наследия в Кирове, исключенных из программы капремонта 24 мар 12:04 Владимир Путин подписал указ о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 24 мар 11:10 В Кировской области будут приводить в порядок водоемы 24 мар 11:07 В регионе начались проверки районов по подготовке к предстоящему половодью
В Кирове прошло заседание штаба по противодействию коронавирусу

В Кирове прошло заседание штаба по противодействию коронавирусу

Вчера, 10:56
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В Кирове прошло заседание штаба по противодействию коронавирусу


Накануне в областном правительстве состоялось очередное совещание оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса. Его провел губернатор Игорь Васильев. По информации Минздрава, что за выходные дни на наличие коронавируса в Кирове и области были проверены более тысячи человек.

Министерство социального развития рассказало о работе по организации помощи пожилым людям и маломобильным гражданам, которым из-за эпидемии рекомендовано не выходить из дома. В частности, в Кирове создан штаб волонтеров. Они обрабатывают заявки и осуществляют доставку продуктов.

Чтобы обратиться за помощью, пожилой человек может позвонить на единый круглосуточный бесплатный телефон социального обслуживания 8 (800) 201-21-09.

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Для нас с вами, для людей, организующих работу, самое главное донести следующее, чем меньше контактов в определенное время, в определенный период времени состоится, тем раньше этот период времени закончится благополучно для всех».

Также губернатор отметил, что сегодня в регионе необходимо наладить процесс получения больничных листов, гражданами, прибывшими из-за границы, не выходя из дома. Временные правила оформления листков нетрудоспособности на случай карантина уже действуют. Получить больничные листки можно как при помощи заявления через сайт Фонда социального страхования, так и  выписки на дому.

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