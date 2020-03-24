В Кирове прошло заседание штаба по противодействию коронавирусу

Накануне в областном правительстве состоялось очередное совещание оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса. Его провел губернатор Игорь Васильев. По информации Минздрава, что за выходные дни на наличие коронавируса в Кирове и области были проверены более тысячи человек.Министерство социального развития рассказало о работе по организации помощи пожилым людям и маломобильным гражданам, которым из-за эпидемии рекомендовано не выходить из дома. В частности, в Кирове создан штаб волонтеров. Они обрабатывают заявки и осуществляют доставку продуктов.Чтобы обратиться за помощью, пожилой человек может позвонить на единый круглосуточный бесплатный телефон социального обслуживания 8 (800) 201-21-09.Также губернатор отметил, что сегодня в регионе необходимо наладить процесс получения больничных листов, гражданами, прибывшими из-за границы, не выходя из дома. Временные правила оформления листков нетрудоспособности на случай карантина уже действуют. Получить больничные листки можно как при помощи заявления через сайт Фонда социального страхования, так и выписки на дому.