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25 марта 00:35
24 мар 18:00 Кировские легкоатлеты ранее срока завершили осенне-весеннюю часть сезона 24 мар 17:56 Кировские волонтеры "Стоп-наркотик" продолжают борьбу с рекламой наркотических веществ 24 мар 17:54 В Кирове волонтеры-медики помогают одиноким гражданам, доставляя на дом продукты и медикаменты 24 мар 15:11 В Кировской области начался сезон "горящей травы" 24 мар 15:10 В Кирове осудили воспитательницу детсада за жестокое обращение с детьми 24 мар 12:43 Телеканал «Россия 1» впервые собрал пресс-конференцию онлайн. 24 мар 12:06 О ремонте объектов культурного наследия в Кирове, исключенных из программы капремонта 24 мар 12:04 Владимир Путин подписал указ о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 24 мар 11:10 В Кировской области будут приводить в порядок водоемы 24 мар 11:07 В регионе начались проверки районов по подготовке к предстоящему половодью
В Кирове выросла заболеваемость ОРВИ среди дошколят

В Кирове выросла заболеваемость ОРВИ среди дошколят

Вчера, 11:00
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В Кирове выросла заболеваемость ОРВИ среди дошколят


Заболеваемость ОРВИ среди дошколят выросла за неделю более чем на семь с половиной процентов.  На сегодняшний день уже закрыты 17 групп в 14 муниципальных детских садах.

В департаменте образования напоминают родителям о необходимости внимательно следить за самочувствием детей, каждое утро измерять температуру и соблюдать профилактические меры. Сегодня во всех детских садах в полном объеме выполняются профилактические мероприятия, рекомендованные Роспотребнадзором.  Усилено наблюдение за состоянием детей и сотрудников.

ЛЮДМИЛА МЕЛЬНИКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ЭПИДНАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Прирост произошел по всем возрастным группам, за исключением детей от 0 до 2 лет. По детским дошкольным учреждениям продолжаются мероприятия на сегодняшний день в связи с высокой циркуляцией гриппа».

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