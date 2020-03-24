В Кирове выросла заболеваемость ОРВИ среди дошколят

Заболеваемость ОРВИ среди дошколят выросла за неделю более чем на семь с половиной процентов. На сегодняшний день уже закрыты 17 групп в 14 муниципальных детских садах.В департаменте образования напоминают родителям о необходимости внимательно следить за самочувствием детей, каждое утро измерять температуру и соблюдать профилактические меры. Сегодня во всех детских садах в полном объеме выполняются профилактические мероприятия, рекомендованные Роспотребнадзором. Усилено наблюдение за состоянием детей и сотрудников.