Тест-система выявила коронавирус еще у двух жителей Кировской области. В настоящее время в Кирове находятся 7 человек с подтвержденным диагнозом и 3 с подозрением на коронавирус.Тест-система зафиксировала наличие коронавируса еще у двух пассажиров поезда Москва - Новый Уренгой, в котором ехала первая инфицированная кировчанка. В настоящее время все пациенты находятся в специальных изолированных боксах Инфекционной клинической больницы города Кирова. Их состояние оценивается как стабильно удовлетворительное.Напомним, в максимально короткие сроки после прибытия из любой страны кировчане должны сообщить по телефону 8-800-100-43-03 или телефону регистратуры поликлиники по месту жительства свои контактные данные, сроки пребывания за пределами РФ, страну пребывания.Тем временем школьники Кировской области готовятся перейти на дистанционное обучение. В начале апреля начнется апробация дистанционного формата работы общеобразовательных организаций в режиме «онлайн».С 13 апреля учащиеся всех школ Кировской области приступят к освоению общеобразовательной программы с использованием различных дистанционных образовательных технологий. В ближайшие дни в общеобразовательных организациях региона с помощью классных руководителей проведут анкетирование родителей, чтобы выявить технические возможности для подключения к дистанционному образованию каждого из учеников.Кроме того, министерством образования совместно с Институтом развития образования региона прорабатываются различные варианты организации обучения для детей, не имеющих доступа к сети Интернет или электронных средств обучения.Прежде, чем перевести формат занятий в режим «онлайн», с 5 по 12 апреля в общеобразовательных организациях пройдет тестирование всех систем и апробация нового формата работы как для педагогов, так и для обучающихся.