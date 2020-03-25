Прямой эфир
25 мар 18:42 С 26 марта в Кировской области приостановят работу кинотеатров и других досуговых заведений. 25 мар 18:34 В Кировской области разрабатывают цифровую платформу "Умные услуги" 25 мар 18:29 Вода продолжает прибывать в низовьях Вятки 25 мар 18:28 Полиция предупредила об административной ответственности за распространение фейков о коронавирусе 25 мар 18:22 Из-за пандемии коронавируса рекомендовано закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры 25 мар 18:04 Музей истории народного образования проводит областной краеведческий конкурс "В сражении за детство" 25 мар 18:00 Как защитить себя от коронавируса, и как самим сделать антибактериальное средство 25 мар 17:59 Заседание Кировской гордумы прошло в режиме онлайн-трансляции 25 мар 17:58 Владимиру Быкову продлили срок домашнего ареста 25 мар 17:57 Кировские грузоперевозчики попросили отменить систему «Платон» на время пандемии
$
77,79
84,15
26 марта 00:42
25 мар 18:42 С 26 марта в Кировской области приостановят работу кинотеатров и других досуговых заведений. 25 мар 18:34 В Кировской области разрабатывают цифровую платформу "Умные услуги" 25 мар 18:29 Вода продолжает прибывать в низовьях Вятки 25 мар 18:28 Полиция предупредила об административной ответственности за распространение фейков о коронавирусе 25 мар 18:22 Из-за пандемии коронавируса рекомендовано закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры 25 мар 18:04 Музей истории народного образования проводит областной краеведческий конкурс "В сражении за детство" 25 мар 18:00 Как защитить себя от коронавируса, и как самим сделать антибактериальное средство 25 мар 17:59 Заседание Кировской гордумы прошло в режиме онлайн-трансляции 25 мар 17:58 Владимиру Быкову продлили срок домашнего ареста 25 мар 17:57 Кировские грузоперевозчики попросили отменить систему «Платон» на время пандемии
Тест-система выявила коронавирус еще у двух жителей Кировской области.

Тест-система выявила коронавирус еще у двух жителей Кировской области.

Вчера, 15:37
383

Тест-система выявила коронавирус еще у двух жителей Кировской области.

Тест-система выявила коронавирус еще у двух жителей Кировской области. В настоящее время в Кирове находятся 7 человек с подтвержденным диагнозом и 3 с подозрением на коронавирус.

Тест-система зафиксировала наличие коронавируса еще у двух пассажиров поезда Москва - Новый Уренгой, в котором ехала первая инфицированная кировчанка. В настоящее время все пациенты находятся в специальных изолированных боксах Инфекционной клинической больницы города Кирова. Их состояние оценивается как стабильно удовлетворительное.

Напомним, в максимально короткие сроки после прибытия из любой страны кировчане должны сообщить по телефону 8-800-100-43-03 или телефону регистратуры поликлиники по месту жительства свои контактные данные, сроки пребывания за пределами РФ, страну пребывания. 

Тем временем школьники Кировской области готовятся перейти на дистанционное обучение. В начале апреля начнется апробация дистанционного формата работы общеобразовательных организаций в режиме «онлайн».

С 13 апреля учащиеся всех школ Кировской области приступят к освоению общеобразовательной программы с использованием различных дистанционных образовательных технологий. В ближайшие дни в общеобразовательных организациях региона с помощью классных руководителей проведут анкетирование родителей, чтобы выявить технические возможности для подключения к дистанционному образованию каждого из учеников.

Кроме того, министерством образования совместно с Институтом развития образования региона прорабатываются различные варианты организации обучения для детей, не имеющих доступа к сети Интернет или электронных средств обучения. 

Прежде, чем перевести формат занятий в режим «онлайн», с 5 по 12 апреля в общеобразовательных организациях пройдет тестирование всех систем и апробация нового формата работы как для педагогов, так и для обучающихся.

Мы в социальных сетях:

Вконтакте: https://vk.com/vesti_ko

Instagram: https://www.instagram.com/gtrkvyatka

Twitter: https://twitter.com/gtrk_vyatka

Одноклассники: https://ok.ru/gtrkvyatka

Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/id/5ce23d5e27732c00b30fa5c6

Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Внимание! Открыто голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама