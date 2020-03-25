Как защитить себя от коронавируса, и как самим сделать антибактериальное средство

У многих возникают вопросы о том, что такое коронавирус, как защитить себя от опасной инфекции и как самим сделать антибактериальное средство.Коронавирусы – это большое семейство вирусов, способные вызывать целый ряд заболеваний у людей – от распространенной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. В то числе атипичную пневмонию и воспалительный процесс пищеварительного тракта. Коронавирус человека был впервые открыт в 1965 году. По словам кировских вирусологов - семейство этих вирусов уже вызывали эпидемию в начале двухтысячного года в 33 странах мира. До пандемии этого года, случаи новый инфекции, вызванного коронавирусом фиксировались на Ближнем Востоке в сентябре 2012 года.Новый коронавирус передается главным образом воздушно-капельным путем, например, при кашле или чихании. Также вирусы содержатся в капелях слюны и выделениях из носа. Кроме того, инфекция может распространяться, когда больной касается любой поверхности.Важно помнить о необходимость соблюдения мер профилактики, здоровом образе жизни и укреплении иммунитета, следует избегать общественных и людных мест. Одно из главных правил - соблюдение личной гигиены. Делать это можно при помощи воды с мылом или дезинфицирующего средства. Сегодня найти специальный раствор в аптеках или магазинах не так просто. Зато в интернете сейчас много советов, как сделать средство своими руками!Для изготовления антисептика своими руками вам потребуется смешать 14,5 миллилитра глицерина, 800 миллилитров обычного спирта, 20 миллилитров дистиллированной воды и 42 миллилитра перекиси водорода. Также необходима мерная чашечка или шприц, емкость - специальный флакон, куда необходимо поместить полученную жидкость, желательно, чтобы он был с распылителем.Напомним, всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции - пандемией. По последним данным, в России на сегодняшний день более полутысячи зараженных и цифры продолжают расти. Что касается Кировской области, официально подтвержден коронавирус у семи человек, в том числе у девятилетнего ребенка. Всего в стационаре наблюдаются 30 человек и более 1000 находятся на домашнем карантине.