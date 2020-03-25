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25 мар 18:42 С 26 марта в Кировской области приостановят работу кинотеатров и других досуговых заведений. 25 мар 18:34 В Кировской области разрабатывают цифровую платформу "Умные услуги" 25 мар 18:29 Вода продолжает прибывать в низовьях Вятки 25 мар 18:28 Полиция предупредила об административной ответственности за распространение фейков о коронавирусе 25 мар 18:22 Из-за пандемии коронавируса рекомендовано закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры 25 мар 18:04 Музей истории народного образования проводит областной краеведческий конкурс "В сражении за детство" 25 мар 18:00 Как защитить себя от коронавируса, и как самим сделать антибактериальное средство 25 мар 17:59 Заседание Кировской гордумы прошло в режиме онлайн-трансляции 25 мар 17:58 Владимиру Быкову продлили срок домашнего ареста 25 мар 17:57 Кировские грузоперевозчики попросили отменить систему «Платон» на время пандемии
Как защитить себя от коронавируса, и как самим сделать антибактериальное средство

Как защитить себя от коронавируса, и как самим сделать антибактериальное средство

Вчера, 18:00
280
Елена Крылова
Как защитить себя от коронавируса, и как самим сделать антибактериальное средство


У многих возникают вопросы о том, что такое коронавирус, как защитить себя от опасной инфекции и как самим сделать антибактериальное средство.

Коронавирусы – это большое семейство вирусов, способные вызывать целый ряд заболеваний у людей – от распространенной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. В то числе атипичную пневмонию и воспалительный процесс пищеварительного тракта. Коронавирус человека был впервые открыт в 1965 году. По словам кировских вирусологов - семейство этих вирусов уже вызывали эпидемию в начале двухтысячного года в 33 странах мира. До пандемии этого года, случаи новый инфекции, вызванного коронавирусом фиксировались на Ближнем Востоке в сентябре 2012 года.

ЕКАТЕРИНА КОЛЕВАТЫХ, ЗАВЕДУЮЩАЯ КАФЕДРОЙ МИКРОБИОЛОГИИ И ВИРУСОЛОГИ КИРОВСКИЙ ГМУ:
«Различают где-то 40 видов этого коронавируса, и из них где-то 6 для человека, вызывают заболевания, и 32 у животных, птиц различных и вот два еще не до конца изучены».

Новый коронавирус передается главным образом воздушно-капельным путем, например, при кашле или чихании. Также вирусы содержатся в капелях слюны и выделениях из носа. Кроме того, инфекция может распространяться, когда больной касается любой поверхности.

ЕКАТЕРИНА КОЛЕВАТЫХ, ЗАВЕДУЮЩАЯ КАФЕДРОЙ МИКРОБИОЛОГИИ И ВИРУСОЛОГИ КИРОВСКИЙ ГМУ:
«До 8 часов на поверхности может сохраняться, в зависимости от поверхности. В воде он долго, до 9 дней даже сохраняется».
 
Важно помнить о необходимость соблюдения мер профилактики, здоровом образе жизни и укреплении иммунитета, следует избегать общественных и людных мест. Одно из главных правил - соблюдение личной гигиены. Делать это можно при помощи  воды с мылом или дезинфицирующего средства. Сегодня найти специальный раствор в аптеках или магазинах не так просто. Зато в интернете сейчас много советов, как сделать средство своими руками!

Для изготовления антисептика своими руками вам потребуется  смешать 14,5 миллилитра глицерина, 800 миллилитров обычного спирта, 20 миллилитров дистиллированной воды и 42 миллилитра перекиси водорода. Также необходима мерная чашечка или шприц, емкость - специальный флакон, куда необходимо поместить полученную жидкость, желательно, чтобы он был с распылителем.

Напомним, всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции - пандемией. По последним данным, в России на сегодняшний день более полутысячи зараженных и цифры продолжают расти. Что касается Кировской области, официально подтвержден коронавирус у семи человек, в том числе у девятилетнего ребенка. Всего в стационаре наблюдаются 30 человек и более 1000 находятся на домашнем карантине.

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