В Кирове выявлены еще 3 человека с подозрением на коронавирус.

В Кировской области выявили еще три случая подозрения на коронавирус. Тест-система показала наличие инфекции у супружеской пары, приехавшей с отдыха из Чили.Также предварительно положительный тест у кировчанина, контактировавшего с женщиной, приехавшей из Турции.Все пациенты находятся в специальных изолированных боксах Инфекционной клинической больницы города Кирова. В течение нескольких суток диагноз будет уточнен. Напомним, сейчас анализы направляются в противочумный центр в Москве.На 26 марта 2020 года в Кировской области зарегистрировано 7 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Еще 8 человек с подозрением на COVID-19 ожидают подтверждения диагноза.Состояние пациентов стабильно удовлетворительное.