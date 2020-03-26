В Кирове выявлены еще 3 человека с подозрением на коронавирус.

В Кировской области выявили еще три случая подозрения на коронавирус. Тест-система показала наличие инфекции у супружеской пары, приехавшей с отдыха из Чили.
Также предварительно положительный тест у кировчанина, контактировавшего с женщиной, приехавшей из Турции.
Все пациенты находятся в специальных изолированных боксах Инфекционной клинической больницы города Кирова. В течение нескольких суток диагноз будет уточнен. Напомним, сейчас анализы направляются в противочумный центр в Москве.
На 26 марта 2020 года в Кировской области зарегистрировано 7 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Еще 8 человек с подозрением на COVID-19 ожидают подтверждения диагноза.
Состояние пациентов стабильно удовлетворительное.
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