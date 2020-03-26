Во избежание распространения коронавируса в Кировской области вводятся ограничительные меры

На сегодняшний день в Кировской области 7 человек с подтвержденным диагнозом CODIV-19 и 5 - с положительным тестом и подозрением на коронавирус.
Их результаты отправлены в лабораторию. Все пациенты чувствуют себя стабильно удовлетворительно и находятся в изолированных боксах Инфекционной больницы. Во избежание распространения коронавируса на основании предписаний главного государственного санитарного врача по Кировской области в регионе с сегодняшнего дня вводятся ограничительные меры.
ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Постановлением Правительства приостанавливаем деятельность ночных клубов, дискотек, кинотеатров, кинозалов, детских игровых комнат, развлекательных центров, досуговых заведений. А именно, организаций, которые предоставляют населению услуги по организации активного отдыха».
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