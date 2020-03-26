Во избежание распространения коронавируса в Кировской области вводятся ограничительные меры

На сегодняшний день в Кировской области 7 человек с подтвержденным диагнозом CODIV-19 и 5 - с положительным тестом и подозрением на коронавирус.Их результаты отправлены в лабораторию. Все пациенты чувствуют себя стабильно удовлетворительно и находятся в изолированных боксах Инфекционной больницы. Во избежание распространения коронавируса на основании предписаний главного государственного санитарного врача по Кировской области в регионе с сегодняшнего дня вводятся ограничительные меры.