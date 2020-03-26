В Кировской области введен карантин.

С 26 марта 2020 года на территории Кировской области вводятся ограничительные мероприятия (карантин). Соответствующее постановление подписал губернатор региона Игорь Васильев.Приостанавливается работа ночных клубов (дискотек), кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и развлекательных центров для взрослых и детей, досуговых заведений.Вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и других организациях общественного питания. За нарушение региональных правовых актов федеральными законами и законами субъекта РФ предусмотрена ответственность.Кировчан просят соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции.1. Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик.2. Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа.3. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).4. Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми.5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.6. Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия.7. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка и т. д.).При подозрении на коронавирусную инфекцию необходимо оставаться дома. Вызовите врача. Строго следуйте медицинским рекомендациям.По состоянию на 26 марта в Кировской области выявили еще три случая подозрения на коронавирус. Тест-система показала наличие инфекции у супружеской пары, приехавшей с отдыха из Чили.Также предварительно положительный тест у кировчанина, контактировавшего с женщиной, приехавшей из Турции.Все пациенты находятся в специальных изолированных боксах Инфекционной клинической больницы города Кирова. В течение нескольких суток диагноз будет уточнен. Напомним, сейчас анализы направляются в противочумный центр в Москве.На 26 марта 2020 года в Кировской области зарегистрировано 7 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Еще 8 человек с подозрением на COVID-19 ожидают подтверждения диагноза.Накануне из Инфекционной больницы Кирова выписали первых двух пациентов, вылеченных от коронавируса. Повторные исследования на наличие у них коронавирусной инфекции показали отрицательный результат, пациенты здоровы.