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26 марта 17:12
26 мар 15:26 Кировский драмтеатр готовится к премьере спектакля «Мама» по пьесе Ганны Слуцки 26 мар 15:23 Андрей Усенко избран президентом Вятской ТПП 26 мар 15:22 Все возвращающиеся из-за границы в Россию граждане обязаны пройти двухнедельный карантин 26 мар 12:56 В Кировской области введен карантин. 26 мар 12:10 О продлении срока пребывания иностранных граждан на территории РФ 26 мар 12:08 Во избежание распространения коронавируса в Кировской области вводятся ограничительные меры 26 мар 12:06 Владимир Путин выступил со специальным обращением к гражданам из-за коронавируса 26 мар 11:02 В Кирове выявлены еще 3 человека с подозрением на коронавирус. 26 мар 10:45 С 28 марта студентов вузов отправят на каникулы. 26 мар 10:37 С 26 марта в Кирове сократили количество автобусов на маршрутах.
В Кировской области введен карантин.

В Кировской области введен карантин.

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В Кировской области введен карантин.

С 26 марта 2020 года на территории Кировской области вводятся ограничительные мероприятия (карантин). Соответствующее постановление подписал губернатор региона Игорь Васильев.

Приостанавливается работа ночных клубов (дискотек), кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и развлекательных центров для взрослых и детей, досуговых заведений.

Вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и других организациях общественного питания. За нарушение региональных правовых актов федеральными законами и законами субъекта РФ предусмотрена ответственность. 

Кировчан просят соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции. 

1. Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик. 
2. Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа. 
3. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа). 
4. Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми. 
5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь. 
6. Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия. 
7. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка и т. д.).  

При подозрении на коронавирусную инфекцию необходимо оставаться дома. Вызовите врача. Строго следуйте медицинским рекомендациям.

По состоянию на 26 марта в Кировской области выявили еще три случая подозрения на коронавирус. Тест-система показала наличие инфекции у супружеской пары, приехавшей с отдыха  из Чили.

Также предварительно положительный тест у кировчанина, контактировавшего с женщиной, приехавшей из Турции.

Все пациенты находятся в специальных изолированных боксах Инфекционной клинической больницы города Кирова. В течение нескольких суток диагноз будет уточнен. Напомним, сейчас анализы направляются в противочумный центр в Москве.

На 26 марта 2020 года в Кировской области зарегистрировано 7 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Еще 8 человек с подозрением на COVID-19 ожидают подтверждения диагноза.

Накануне из Инфекционной больницы Кирова выписали первых двух пациентов, вылеченных от коронавируса. Повторные исследования на наличие у них коронавирусной инфекции показали отрицательный результат, пациенты здоровы.

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