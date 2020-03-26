Все возвращающиеся из-за границы в Россию граждане обязаны пройти двухнедельный карантин. При этом, больничный сейчас можно оформить в онлайн-режиме. И не только на себя, но и на совместно проживающих работающих граждан. Подробнее о самоизоляции и оформлении электронных больничных - Валентина Палкина.
В максимально короткие сроки после прибытия из любой страны необходимо сообщить по телефону горячей линии 8-800-100-43-03 место, даты пребывания за рубежом.
ЛЮБОВЬ ОПАРИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Контактную информацию, по какому телефону можно связаться, и месте фактического пребывания, куда медицинский работник должен прийти».
Также все вернувшиеся из-за границы должны в обязательном порядке уйти на двухнедельный домашний карантин. Чтобы свести к минимуму риск заражения родных, необходимо ограничить контакты с ними.
ЛЮБОВЬ ОПАРИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В первую очередь, это граждане старше 60 лет, также те, у кого есть хронические заболевания - легочной системы, сердечно-сосудистой и эндокринной системы, это группа риска, от них нужно изолироваться, найти возможность, самое минимальное - отдельная комната, а лучше иметь другое жилье».
Оформить больничный на период самоизоляции сейчас можно дистанционно, без посещения поликлиники. Для этого нужно подать заявление на сайте Фонда социального страхования и представить фото или сканы документов, подтверждающих выезд. Заявление на оформление больничного можно подать как на себя, так и на совместно проживающих работающих граждан. Новый порядок начал действовать с 20 марта.
ЛАРИСА БАРАНЦЕВА, УПРАВЛЯЮЩАЯ КРО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ:
«Заявления первые пошли в субботу, 21-го числа, все заявления форматируются в ФСС, обрабатываются в центральном аппарате и сразу же непосредственно поступают в поликлинику».
Больничный, выданный в связи с карантином, будет оплачиваться частями. Первая выплата поступит после 7 календарных или 5 рабочих дней нахождения на больничном, вторая – после закрытия листка нетрудоспособности.
ЛАРИСА БАРАНЦЕВА, УПРАВЛЯЮЩАЯ КРО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ:
«У нас есть случаи, что отпуск еще не закончился, но гражданин уже самоизолировался, ему выдается больничный лист на все 14 дней, а далее мы отработаем с работодателем и отследим, чтобы эти периоды не накладывались, отпуск, как был, так и продолжается, после его окончания будет оплачен больничный лист на тот остаток периода карантина».
Добавим, что для тех, кто не имеет возможности пользоваться интернетом, будет работать обычный порядок выписки больничных листов, на дому.
Также по вопросам назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период нахождения на карантине можно позвонить на горячую линию Фонда соцстраха - 8-800-302-75-49.
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