Все возвращающиеся из-за границы в Россию граждане обязаны пройти двухнедельный карантин. При этом, больничный сейчас можно оформить в онлайн-режиме. И не только на себя, но и на совместно проживающих работающих граждан. Подробнее о самоизоляции и оформлении электронных больничных - Валентина Палкина.В максимально короткие сроки после прибытия из любой страны необходимо сообщить по телефону горячей линии 8-800-100-43-03 место, даты пребывания за рубежом.Также все вернувшиеся из-за границы должны в обязательном порядке уйти на двухнедельный домашний карантин. Чтобы свести к минимуму риск заражения родных, необходимо ограничить контакты с ними.Оформить больничный на период самоизоляции сейчас можно дистанционно, без посещения поликлиники. Для этого нужно подать заявление на сайте Фонда социального страхования и представить фото или сканы документов, подтверждающих выезд. Заявление на оформление больничного можно подать как на себя, так и на совместно проживающих работающих граждан. Новый порядок начал действовать с 20 марта.Больничный, выданный в связи с карантином, будет оплачиваться частями. Первая выплата поступит после 7 календарных или 5 рабочих дней нахождения на больничном, вторая – после закрытия листка нетрудоспособности.Добавим, что для тех, кто не имеет возможности пользоваться интернетом, будет работать обычный порядок выписки больничных листов, на дому.Также по вопросам назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период нахождения на карантине можно позвонить на горячую линию Фонда соцстраха - 8-800-302-75-49.