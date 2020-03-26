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26 марта 23:32
26 мар 17:58 Поставленный на паузу спортивный сезон не отменяет тренировки кировских кикбоксеров 26 мар 17:55 В Кирове начинается ремонт фасадов здания областного Правительства 26 мар 17:52 В Кирове в общественном транспорте пассажиропоток упал на четверть 26 мар 17:50 На следующей неделе детские сады в Кирове будут работать частично 26 мар 17:45 В Кирове выписали первых пациентов, вылечившихся от коронавируса 26 мар 15:26 Кировский драмтеатр готовится к премьере спектакля «Мама» по пьесе Ганны Слуцки 26 мар 15:23 Андрей Усенко избран президентом Вятской ТПП 26 мар 15:22 Все возвращающиеся из-за границы в Россию граждане обязаны пройти двухнедельный карантин 26 мар 12:56 В Кировской области введен карантин. 26 мар 12:30 Владимир Путин выступил со специальным обращением к гражданам из-за коронавируса
В Кирове выписали первых пациентов, вылечившихся от коронавируса

В Кирове выписали первых пациентов, вылечившихся от коронавируса

Сегодня, 17:45
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В Кирове выписали первых пациентов, вылечившихся от коронавируса


Из Инфекционной больницы выписали первых двух пациентов, вылеченных от коронавируса. Повторные исследования показали отрицательный результат, пациенты здоровы. Еще пять человек с подтвержденным диагнозом остаются в больнице.

Между тем выросло число тех, у кого тест-система выдала положительный тест. Коронавирус подозревается у 8-ми человек. В этом числе - супруги, прибывшие из Чили, и житель региона, который общался с пациенткой, вернувшейся из Турции. Все пациенты чувствуют себя стабильно удовлетворительно и находятся в изолированных боксах больницы. Во избежание распространения коронавируса в регионе с сегодняшнего дня введены ограничительные меры.

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