В Кирове выписали первых пациентов, вылечившихся от коронавируса

Из Инфекционной больницы выписали первых двух пациентов, вылеченных от коронавируса. Повторные исследования показали отрицательный результат, пациенты здоровы. Еще пять человек с подтвержденным диагнозом остаются в больнице.Между тем выросло число тех, у кого тест-система выдала положительный тест. Коронавирус подозревается у 8-ми человек. В этом числе - супруги, прибывшие из Чили, и житель региона, который общался с пациенткой, вернувшейся из Турции. Все пациенты чувствуют себя стабильно удовлетворительно и находятся в изолированных боксах больницы. Во избежание распространения коронавируса в регионе с сегодняшнего дня введены ограничительные меры.