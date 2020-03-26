В Кировской области подтвержден 8 случай коронавируса. Инфицированная жительница г. Кирова была на отдыхе с мамой и сестрой в Турции.
После возвращения домой вопреки рекомендациям минздрава, они не сообщили на горячую линию о своей поездке и направились в гости к друзьям в Белую Холуницу. В ходе оперативной работы по выявлению возвращающихся из других стран место нахождения женщин было быстро установлено.
Домой к ним была направлена бригада скорой помощи, и вся семья была направлена в Инфекционную больницу города Кирова. Добавим, что у одного из мужчин, контактировавших с девушкой, тест-система также показала положительный результат на коронавирус.
На 27 марта 2020 года ожидают подтверждения коронавируса еще 6 пациентов. Таким образом, на сегодняшний день в Кировской области зарегистрировано 8 случаев коронавируса и 7 случаев подозрения на COVID-19. 2 пациента выписаны - это первая инфицированная супружеская пара, приехавшая в Киров из Германии.
Всего в инфекционной больнице в настоящее время находится 45 человек: 6 человек с подтвержденным диагнозом, 7 – с подозрением и остальные – контактные. Состояние у всех удовлетворительное.
Отметим, что в Кировской области зарегистрирован первый случай принудительного помещения на карантин. 26.03.2020 Октябрьским районный судом г. Кирова было удовлетворено исковое заявление Главного государственного санитарного врача по Кировской области к гражданину о принудительном помещении под медицинское наблюдение в КОГБУЗ «Кировская инфекционная клиническая больница». Житель Кирова контактировал с инфицированным коронавирусом пациентом, отказался от госпитализации и нарушал режим самоизоляции по месту жительства.
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