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27 марта 19:31
27 мар 18:30 Драматургическая лаборатория памяти Михаила Угарова прошла в формате онлайн-трансляций 27 мар 18:26 В Вятском художественном музее идет отбор картин для новой выставки 27 мар 18:23 В полиции опровергают фейк-новости из интернета, где сеют панику по поводу карантина из-за коронавируса 27 мар 15:23 Как не впасть в панику из-за коронавируса? 27 мар 15:21 В инфекционной больнице города Кирова остается 45 человек 27 мар 11:21 Кировчане стали призёрами международного турнира по силовому жонглированию «Гири в воздух». 27 мар 11:14 В Кировской области подтвержден 8 случай коронавируса. 27 мар 11:03 Спортсмены с наставниками на время ограничительных мероприятий меняют привычный тренировочный процесс 27 мар 10:51 Кировские волонтеры создали новую онлайн-площадку для пожилых людей 27 мар 10:49 Как новые поправки в конституции отразятся на чиновниках и депутатах
В инфекционной больнице города Кирова остается 45 человек

В инфекционной больнице города Кирова остается 45 человек

Сегодня, 15:21
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В инфекционной больнице города Кирова остается 45 человек


Всего в инфекционной больнице сейчас находятся 45 человек: 6 - с подтвержденным диагнозом, 7 – с подозрением, остальные – контактные.

Состояние у всех удовлетворительное. 2 пациента уже выписаны - это супруги, приехавшие в Киров из Германии, первые пациенты врачей. Повторные исследования на инфекцию дали отрицательный результат, оба здоровы. Напомним, с подозрением на коронавирус девушка поступила в больницу 12 марта. В считанные часы был развернут госпиталь особо опасных инфекций. Врачи были готовы к этому и сработали четко и слаженно.

- Можно заявить о первой маленькой победе кировских врачей: выписаны два пациента, которые были пролечены. Это мужчина и женщина, у них имелось клиническое выздоровление и отрицательные результаты на COVID. В госпитале имеется все необходимое для оказания помощи больным и пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию, есть необходимый запас медикаментов, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты.

И стали известны подробности противостояния кировских врачей новому коронавирусу. Инфекционист Алексей Протасов не выходил с работы с 12 марта. Именно с тех пор медучреждение находится в полной «боевой» готовности, а врачи самоотверженно противодействуют распространению коронавирусной инфекции. Сейчас в больнице на круглосуточном дежурстве, не уходя домой, работают 6 врачей: один оказывает помощь детям, остальные – взрослым. Их пациенты – люди с подтвержденным диагнозом «коронавирус», с подозрением на него и те, кто контактировал с прибывшими из-за границы. Сейчас для изоляции задействовано два двухэтажных корпуса с «мельцеровскими боксами».

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