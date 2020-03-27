В инфекционной больнице города Кирова остается 45 человек

Всего в инфекционной больнице сейчас находятся 45 человек: 6 - с подтвержденным диагнозом, 7 – с подозрением, остальные – контактные.Состояние у всех удовлетворительное. 2 пациента уже выписаны - это супруги, приехавшие в Киров из Германии, первые пациенты врачей. Повторные исследования на инфекцию дали отрицательный результат, оба здоровы. Напомним, с подозрением на коронавирус девушка поступила в больницу 12 марта. В считанные часы был развернут госпиталь особо опасных инфекций. Врачи были готовы к этому и сработали четко и слаженно.И стали известны подробности противостояния кировских врачей новому коронавирусу. Инфекционист Алексей Протасов не выходил с работы с 12 марта. Именно с тех пор медучреждение находится в полной «боевой» готовности, а врачи самоотверженно противодействуют распространению коронавирусной инфекции. Сейчас в больнице на круглосуточном дежурстве, не уходя домой, работают 6 врачей: один оказывает помощь детям, остальные – взрослым. Их пациенты – люди с подтвержденным диагнозом «коронавирус», с подозрением на него и те, кто контактировал с прибывшими из-за границы. Сейчас для изоляции задействовано два двухэтажных корпуса с «мельцеровскими боксами».