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«Одна из приоритетных задач в деятельности партии на сегодня – «вовлечение в совместную работу максимально возможного числа жителей» для повышения качества жизни. «Поэтому вся наша работа с избирателями сегодня должна строиться на основе более активного вовлечения населения в проекты местных инициатив, в территориальное общественное самоуправление, в совместные с Партией проекты. А первичные отделения партии должны становиться центрами притяжения людей и инициатив».

В Кирове состоялась региональная выборная конференция партии "Единая Россия". Руководителем Кировского отделения партии вновь избран Владимир Васильевич Быков.В работе конференции приняли участие более 150 человек – делегаты и приглашенные гости, представляющие региональный политсовет, местные и первичные отделения партии Кировской области. Открыл конференцию глава Кировской области Игорь Васильев, который отметил работу партийцев в сложный выборный год.С отчетным докладом о работе регионального отделения Партии за четыре года выступил ее лидер Владимир Быков. В выступлении были обозначены планы на грядущий год, который будет не менее насыщенным с точки зрения избирательных кампаний.На конференции состоялись выборы секретаря регионального отделения. Большинство делегатов конференции проголосовали за кандидатуру Владимира Быкова.