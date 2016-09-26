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Новости / Политика

В Кирове состоялась региональная выборная конференция партии "Единая Россия"

Вчера, 17:33 | Просмотров: 93 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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В Кирове состоялась региональная выборная конференция партии "Единая Россия". Руководителем Кировского отделения партии вновь избран Владимир Васильевич Быков.

В работе конференции приняли участие более 150 человек – делегаты и приглашенные гости, представляющие региональный политсовет, местные и первичные отделения партии Кировской области. Открыл конференцию глава Кировской области Игорь Васильев, который отметил работу партийцев в сложный выборный год.

В Кирове состоялась региональная выборная конференция партии "Единая Россия"ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Кировчане поверили в «Единую Россию», и этот успех подтвержден вашими конкретными делами, ответственностью за выполнение своих предвыборных обещаний. Важно сохранить полученное доверие избирателей. Только совместными усилиями мы сможем двигаться вперед, справимся с абсолютно любыми трудностями и задачами, но только тогда, когда мы будем слышать людей, знать, чем они живут сегодня, чувствовать их проблемы и решать их совместно с правительством области, законодательным собранием и руководством районов. Мы обязаны сделать все возможное, чтобы жизнь кировчан стала лучше, чтобы регион развивался, молодежь оставалась учиться здесь, развивалась и продолжала трудиться на благо родного края».

С отчетным докладом о работе регионального отделения Партии за четыре года выступил ее лидер Владимир Быков. В выступлении были обозначены планы на грядущий год, который будет не менее насыщенным с точки зрения избирательных кампаний.

В Кирове состоялась региональная выборная конференция партии "Единая Россия"ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Одна из приоритетных задач в деятельности партии на сегодня – «вовлечение в совместную работу максимально возможного числа жителей» для повышения качества жизни. «Поэтому вся наша работа с избирателями сегодня должна строиться на основе более активного вовлечения населения в проекты местных инициатив, в территориальное общественное самоуправление, в совместные с Партией проекты. А первичные отделения партии должны становиться центрами притяжения людей и инициатив».
 
 
На конференции состоялись выборы секретаря регионального отделения. Большинство делегатов конференции проголосовали за кандидатуру Владимира Быкова.


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