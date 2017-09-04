19 сентября Киров посетит Полномочный представитель Президента России в ПФО Михаил Бабич.

Поделиться новостью:

Полпред Президента РФ примет участие в торжественной церемонии вступления в должность Губернатора Кировской области Игоря Васильева.

Накануне инаугурации вновь избранных глав регионов состоялись в Удмуртской Республике и Пермском крае.

По итогам выборов в Кировской области Игорь Васильев набрал 64,03% голосов.

После церемонии инаугурации Михаил Бабич проведет в Кирове несколько совещаний, посвященных вопросам здравоохранения и лесного комплекса.



фото rg.ru