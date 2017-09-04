19 сентября Киров посетит Полномочный представитель Президента России в ПФО Михаил Бабич.
Вчера, 15:51 | Просмотров: 166 | Версия для печати
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Полпред Президента РФ примет участие в торжественной церемонии вступления в должность Губернатора Кировской области Игоря Васильева.
Накануне инаугурации вновь избранных глав регионов состоялись в Удмуртской Республике и Пермском крае.
По итогам выборов в Кировской области Игорь Васильев набрал 64,03% голосов.
После церемонии инаугурации Михаил Бабич проведет в Кирове несколько совещаний, посвященных вопросам здравоохранения и лесного комплекса.
фото rg.ru
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