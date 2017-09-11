Депутаты Кировской городской Думы шестого созыва провели первое оргсобрание.

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Депутатам вручили удостоверения.

Главным вопросом повестки дня стало формирование оргкомитета, который займется подготовкой первого заседания думы. На нем предстоит избрать главу города Кирова и его заместителей. В состав оргкомитета вошли: Сергей Копытин, Елена Ковалева, Роман Зяблых, Алексей Рябов, Лариса Копысова, Алексей Анисимов («Единая Россия»), Владимир Каргапольцев, Александр Востриков («Справедливая Россия»), Татьяна Веселова (ЛДПР), Алексей Вотинцев (КПРФ), Николай Барсуков («Коммунисты России»).

Напомним, что накануне прошли заседания политсоветов партий, кандидаты от которых получили депутатские мандаты. Уже известно, что от "Единой России" на пост главы города будут претендовать Елена Ковалева и Роман Зяблых. Окончательное решение единоросы примут на партийной конференции 26 сентября. Добавим, что Роман Зяблых избран председателем фракции "Единой России" в гордуме.

Фракцию "Справедливой России" возглавит Владимир Журавлев. Он также рассматривается как возможный кандидат на должность главы города.

Руководителем фракции ЛДПР избрана Татьяна Веселова, которая тоже может быть выдвинута на пост мэра Кирова.

Добавим, что на первом заседании депутаты могут предложить и другие кандидатуры, не утвержденные на партийных конференциях.