В Юрьянском районе задержали мужчину, находившегося в межгосударственном розыске.
Сегодня, 13:35 | Просмотров: 167 | Версия для печати
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Сотрудниками полиции и ФСБ задержан преступник, находившийся в межгосударственном розыске.
Гражданин Таджикистана пытался скрыться поблизости от областного центра - в деревне Ложкари на территории Юрьянского района. У себя на родине он разыскивался за пропаганду идей запрещенного религиозно-экстремистского объединения «Салафия».
В ходе осмотра места проживания задержанного полицейские обнаружили исламистскую литературу экстремистского характера и неустановленное вещество зеленого цвета, расфасованное по пакетам, общим весом 1 килограмм.
Гражданин Таджикистана содержится под стражей. Сейчас решается вопрос об его экстрадиции на родину.
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