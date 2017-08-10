В Юрьянском районе задержали мужчину, находившегося в межгосударственном розыске.

Поделиться новостью:

Сотрудниками полиции и ФСБ задержан преступник, находившийся в межгосударственном розыске.

Гражданин Таджикистана пытался скрыться поблизости от областного центра - в деревне Ложкари на территории Юрьянского района. У себя на родине он разыскивался за пропаганду идей запрещенного религиозно-экстремистского объединения «Салафия».

В ходе осмотра места проживания задержанного полицейские обнаружили исламистскую литературу экстремистского характера и неустановленное вещество зеленого цвета, расфасованное по пакетам, общим весом 1 килограмм.

Гражданин Таджикистана содержится под стражей. Сейчас решается вопрос об его экстрадиции на родину.