Михаил Бабич прокомментировал ситуацию с обманутыми дольщиками.

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Михаил Бабич провел в Пензе встречу с группой обманутых дольщиков.

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Он пояснил позицию правительства по вопросам тех, кто пострадал от недобросовестных застройщиков.

Сейчас у государства нет возможности прямой финансовой поддержки по каждой недостроенной квартире. Поскольку такой механизм создает опасную ситуацию, когда застройщик будет надеяться на государство, а не свои силы.

Сегодня действует иная схема. Получая дополнительные земельные участки другие организации достраивают дома. Процесс не быстрый, но он работает.

Кроме того, чтобы исключить появление новой волны обманутых дольщиков, руководство страны поручило усовершенствовать в регионах систему строительства жилых домов.

Михаил Бабич, полномочный представитель Президента РФ в ПФО:

"Даны поручения. принять необходимые нормативные акты в стране, чтобы договора долевого участия, которые вы заключали на стадии - ноль. Чтобы эту практику исключить - когда строительные компании сначала получали деньги а потом строили и недостраивали - такой возможности не будет."