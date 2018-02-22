В Кирово-Чепецке обнаружили египтянина-нелегала.

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Кирово-Чепецкая городская прокуратура провела проверку соблюдения миграционного законодательства.

Выяснилось, что в квартире на улице Калинина, владельцем которой числился гражданин РФ, осенью прошлого года был незаконно зарегистрирован гражданин Египта.

При детальной проверке было установлено, что по данному адресу египтянин никогда не проживал и его регистрация имеет фиктивный характер.

По факту выявленных нарушений миграционного законодательства Кирово-Чепецкий городской прокурор направил в суд исковое заявление о признании недействительной регистрацию иностранца.

Результаты рассмотрения судом исковых требований находятся на контроле прокуратуры города.