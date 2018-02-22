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Новости / Политика

В Кирово-Чепецке обнаружили египтянина-нелегала.

Сегодня, 09:48 | Просмотров: 132 | Версия для печати
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Кирово-Чепецкая городская прокуратура провела проверку соблюдения миграционного законодательства.
 
Выяснилось, что в квартире на улице Калинина, владельцем которой числился гражданин РФ, осенью прошлого года был незаконно зарегистрирован гражданин Египта.
 
При детальной проверке было установлено, что по данному адресу египтянин никогда не проживал и его регистрация имеет фиктивный характер.
 
По факту выявленных нарушений миграционного законодательства Кирово-Чепецкий городской прокурор направил в суд исковое заявление о признании недействительной регистрацию иностранца.
 
Результаты рассмотрения судом исковых требований находятся на контроле прокуратуры города.


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