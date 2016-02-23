В Кирове отметили День защитника Отечества.
23 февраля в Кирове состоялись шествие к памятнику «Воинам – кировчанам» и церемония возложения цветов к Вечному огню.
Представители областного правительства, законодательного собрания, руководства города Кирова, сотрудники правоохранительных органов, ученики кировских школ и студенты вузов возложили венки и цветы к памятнику воинам-кировчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Всего в мероприятии приняли участие около трёх тысяч человек.
Напомним, дата 23 февраля была выбрана в качестве памятной в честь победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 году. За сто прошедших лет праздник назывался по-разному, но всегда был и остаётся праздником настоящих патриотов России.
Сегодня 23 февраля является одним из Дней воинской славы России, установленных Федеральным законом от 13.03.95 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России».
фото kirovreg.ru
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