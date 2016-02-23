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Новости / Политика

В Кирове отметили День защитника Отечества.

Вчера, 13:15 | Просмотров: 244 | Версия для печати
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23 февраля в Кирове состоялись шествие к памятнику «Воинам – кировчанам» и церемония возложения цветов к Вечному огню.
 
Представители областного правительства, законодательного собрания, руководства города Кирова, сотрудники правоохранительных органов, ученики кировских школ и студенты вузов возложили венки и цветы к памятнику воинам-кировчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
 
Всего в мероприятии приняли участие около трёх тысяч человек.
 
 
В Кирове отметили День защитника Отечества. В Кирове отметили День защитника Отечества. В Кирове отметили День защитника Отечества. В Кирове отметили День защитника Отечества.
 
 
 
 
 
 
Напомним, дата 23 февраля была выбрана в качестве памятной в честь победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 году. За сто прошедших лет праздник назывался по-разному, но всегда был и остаётся праздником настоящих патриотов России.
 
Сегодня 23 февраля является одним из Дней воинской славы России, установленных Федеральным законом от 13.03.95 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России».
 
фото kirovreg.ru


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