Российские губернаторы примут участие в "Битве за миллиард".
Главы российских регионов поборются за 1 млрд рублей в новом телешоу с призовым фондом в 1 млрд рублей.
Инициатором телешоу выступит Агентство стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщает ТАСС.
В рамках телевизионной программы главы субъектов РФ смогут представить инвестиционный потенциал своих регионов.
Главная цель проекта - мотивировать региональные команды искать инвестиционные проекты внутри региона и дать площадку, где инвесторы и регионы могли бы найти друг друга и показать свои возможности на всю страну.
Как отметили в АСИ, проект уже вызвал большой интерес у инвесторов.
О том, когда и на каком канале стартует телешоу, пока не сообщается. Также неизвестен и состав его участников.
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