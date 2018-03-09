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Новости / Политика

Российские губернаторы примут участие в "Битве за миллиард".

Сегодня, 10:30 | Просмотров: 120 | Версия для печати
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Главы российских регионов поборются за 1 млрд рублей в новом телешоу с призовым фондом в 1 млрд рублей.
 
Инициатором телешоу выступит Агентство стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщает ТАСС.
 
В рамках телевизионной программы главы субъектов РФ смогут представить инвестиционный потенциал своих регионов.
 
Главная цель проекта - мотивировать региональные команды искать инвестиционные проекты внутри региона и дать площадку, где инвесторы и регионы могли бы найти друг друга и показать свои возможности на всю страну.
 
Как отметили в АСИ, проект уже вызвал большой интерес у инвесторов.
 
О том, когда и на каком канале стартует телешоу, пока не сообщается. Также неизвестен и состав его участников.


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