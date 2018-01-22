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Новости / Политика

В Кировской области в день выборов усилят меры антитеррористической безопасности.

Вчера, 15:57 | Просмотров: 126 | Версия для печати
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18 марта в регионах ПФО и других округов будут усилены меры антитеррористической безопасности.
 
Этому вопросу полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич уделил особое внимание на заседании окружной Коллегии по вопросам безопасности.
 
Итоги президентских выборов 2018 года будут иметь определяющее значение для политического, экономического, социального и культурного развития России.
 
Выборы в стране находятся в центре внимания не только российского, но и мирового сообщества. С 13 февраля по 25 марта в регионах ПФО работают 14 иностранных наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.
 
На Коллегии отмечалось, что только за два последних года органами безопасности были нейтрализованы угрозы совершения терактов на территории Кировской и Нижегородской областей, республик Башкортостан и Татарстан.
 
Также одной из главных тем, которую обсуждали участники совещания, стало четкое исполнение законодательства о выборах. Голосование в регионах должно пройти честно, открыто и прозрачно.


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