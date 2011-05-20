В Кировской области выявили более 80-ти нелегальных мигрантов.

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В УМВД России по Кировской области подвели итоги первого этапа операции «Нелегальный мигрант».

Сотрудники правоохранительных органов проверили 453 работодателей, которые нанимают иностранных работников. В результате было выявлено более 140 административных правонарушений в сфере миграции.

К административной ответственности привлечены более 80-ти граждан других стран и лиц без гражданства за нарушение правил пребывания в Российской Федерации. Наложено административных штрафов на сумму 161 тыс. рублей, взыскано 69 тыс. рублей.

Также возбуждено 2 уголовных дела за фиктивную постановку на учет иностранных гражданин.

по информации УМВД по Кировской области