18 марта в центре Кирова будет ограничено движение автотранспорта.

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18 марта на Театральной площади в течение дня пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией.

В частности, с 14.00 до 21.00 будет временно запрещена остановка и стоянка транспортных средств на парковках на улице Карла Либкнехта со стороны Театральной площади города Кирова.

Временное прекращение движения транспортных средств с 19.00 до 21.00 установлено по улице Карла Либкнехта от ул. Преображенской до ул. Спасской, а также по улице Московской от ул. Дерендяева до ул. Карла Маркса.