В Кировской области приступили к работе 1178 избирательных участков.

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Общее количество граждан, которые могут принять участие в выборах, составляет 1 млн 49 тысяч человек.

Безопасность на избирательных участках обеспечивают более двух тысяч полицейских.

В 27 муниципальных образованиях региона пройдет более ста местных референдумов. Люди будут решать самые актуальные для своих городов и поселков вопросы. Так, например, жители Кирова выберут лучшие проекты по благоустройству. Они получат финансирование по программе "Формирование комфортной городской среды". И в течение года в городе появятся новые парки и скверы, детские площадки и спорткомплексы.

Несмотря на 20-ти градусные морозы, в 8 утра на большинстве избирательных участков было многолюдно. Добавим, что за ходом голосования можно наблюдать в режиме он-лайн на сайте ЦИК РФ. Большинство избирательных участков в Кировской области оборудованы камерами видеонаблюдения.