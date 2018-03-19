В Кировской области проголосовали 11,55% избирателей.

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Напомним, общее количество жителей Кировской области, которые могут принять участие в выборах, составляет 1 млн 49 тысяч человек.

С утра самую большую активность проявили жители ЗАТО Первомайский. Там к 10 часам приняли участие в выборах 26,36% от списочного состава изибрателей. Также активными были жители Богородского (22,52%), Тужинского (19,49%), Фаленского (18,64%) и Арбажского (17,02%) районов.

Обновленная информация по явке появится после 12 часов.

Следить за процессом голосования на избирательных участках Кировской области можно он-лайн на сайте ЦИК РФ. Во всех муниципальных образованиях региона на большинстве участков установлены камеры видеонаблюдения.