К 12 часам в Кировской области явка избирателей составила 31,04%.
В числе самых активных лидерство удерживают жители Богородского района. Там проголосовали уже 47.90% избирателей.
Также в числе самых активных Унинский район - явка в этом муниципальном образовании составила 45,60%.
Активно идет голосование в Тужинском районе: явка на 12 часов - 44,96%.
Обновленная информация по явке избирателей появится после 15 часов.
О том, как проходил процесс голосования, можно будет узнать из специального выпуска программы "Вести. Киров", которая выйдет в эфир на канале Россия-24 в 18.00
фото rg.ru
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