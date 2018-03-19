К 12 часам в Кировской области явка избирателей составила 31,04%.

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В числе самых активных лидерство удерживают жители Богородского района. Там проголосовали уже 47.90% избирателей.

Также в числе самых активных Унинский район - явка в этом муниципальном образовании составила 45,60%.

Активно идет голосование в Тужинском районе: явка на 12 часов - 44,96%.

Обновленная информация по явке избирателей появится после 15 часов.

О том, как проходил процесс голосования, можно будет узнать из специального выпуска программы "Вести. Киров", которая выйдет в эфир на канале Россия-24 в 18.00

фото rg.ru