К 16 часам явка избирателей в Кировской области составила 48,32%.
По данным Избирательной комиссии Кировской области, по данным на 16 часов в регионе проголосовали 48,32% жителей из числе тех, кто может принимать участие в выборах.
В числе самых активных лидерство по-прежнему у жителей Богородского района. Явка в этом муниципальном образовании к 16 часам составила 65,56%.
Традиционно в числе активных и Унинский район. Там явка составила 61,79%.
В числе лидеров и Немский район - явка 61,33%.
Активно идет голосование в Тужинском районе: в выборах приняли участие 60,79% избирателей.
В Даровском районе – 58,46%.
Обновленная информация по явке избирателей появится после 18 часов.
О главных событиях 18 марта и том, как проходило голосование, можно будет узнать из специального выпуска программы "Вести. Киров" на канале Россия-24 в 18.00
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.