К 16 часам явка избирателей в Кировской области составила 48,32%.

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По данным Избирательной комиссии Кировской области, по данным на 16 часов в регионе проголосовали 48,32% жителей из числе тех, кто может принимать участие в выборах.

В числе самых активных лидерство по-прежнему у жителей Богородского района. Явка в этом муниципальном образовании к 16 часам составила 65,56%.

Традиционно в числе активных и Унинский район. Там явка составила 61,79%.

В числе лидеров и Немский район - явка 61,33%.

Активно идет голосование в Тужинском районе: в выборах приняли участие 60,79% избирателей.

В Даровском районе – 58,46%.

Обновленная информация по явке избирателей появится после 18 часов.

О главных событиях 18 марта и том, как проходило голосование, можно будет узнать из специального выпуска программы "Вести. Киров" на канале Россия-24 в 18.00