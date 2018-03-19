Михаил Бабич проголосовал на выборах Президента РФ.

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Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич проголосовал на выборах главы государства.

Свой выбор он сделал на избирательном участке № 2551 в гимназии № 1 в Нижнем Новгороде.

«К сожалению, в некоторых регионах подводит погода, но люди идут с удовольствием, с хорошим настроением», – сказал Михаил Юрьевич журналистам после голосования и выразил уверенность, что проведенная в регионах подготовительная работа обеспечит все возможности и условия для комфортного голосования.

«Уверен, что все пройдет на самом высоком уровне», – добавил Михаил Бабич.

Также полпред Президента РФ в ПФО сегодня принял участие в рейтинговом голосовании по выбору общественных пространств для благоустройства в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».