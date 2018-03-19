В Кировской области столкнулись с нехваткой бюллетеней.

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Состоялось заседание Избирательной комиссии Кировской области, на котором члены избиркома приняли постановление об увеличении количества подлежащих передаче избирательных бюллетеней для голосования на выборах Президента РФ.

Как пояснил председатель облизбиркома Алексей Круглов, связано это с тем, что в регион на период выборов прибыло около 60 тысяч человек, а убыло 17 тысяч. Люди приехали на сезонные работы, также в регионе много студентов.

На брифинге для журналистов глава облизбиркома отметил высокую активность кировчан на выборах. В последний раз такой процент явки регион показывал в 90-х годах. Напомним, к 15 часам явка в Кировской области составила 48,32%.

На общую ситуацию не повлияли сильные морозы, которые пришли в регион накануне. Но все-таки из-за погодных условий два избирательных участка пришлось перевести в другие, более теплые помещения.

Еще из инцидентов: вышел из строя один КОИБ. Но с объемом работы справилась вторая автоматическая урна для голосования, которая была установлена на том же участке.

Алексей Круглов отметил несколько случаев, когда избиратели пытались забрать бюллетень себе "на память". Бюллетени были изъяты.

В целом, по словам главы облизбиркома, обстановка в регионе спокойная. Поступили несколько информаций о возможных нарушениях, и все они будут разбираться в ЦИК РФ.