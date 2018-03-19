К 18 часам явка избирателей в Кировской области составила 58,30%.

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По информации Избирательной комиссии Кировской области, с 15:00 до 18:00 на избирательных участках побывало 96 087 человек.

Всего, по состоянию на 18:00, в выборах приняли участие 606 001 человек, или 57,53% от общего количества избирателей (1 053 441).

Наибольшая активность избирателей отмечена в Немском районе (73,26%), Уржумском районе (71,05%) Богородском районе (71,01%), Тужинском районе (70,93%) и Даровском районе (70,89%).

Окончательные данные по активности избирателей будут обнародованы одновременно с объявлением предварительных итогов голосования.

Первые сведения о предварительных итогах голосования начнут поступать в 23:00 18 марта 2018 года.