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Новости / Политика

В Кировской области за Владимира Путина проголосовали 70,41% избирателей, принявших участие в выборах.

Сегодня, 08:21 | Просмотров: 420 | Версия для печати
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По предварительным данным Избирательной комиссии Кировской области, подавляющее большинство голосов избирателей, пришедших на выборы, получил Владимир Путин - 70,41%.
 
В целом по России показатель В. Путина - 76,67%. Число избирателей, включенных в список избирателей, в Кировской области составило 1054703 человек. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией,- 1005278 бюллетеней.
 
Кировчане показали самую высокую явку на выборы с начала нового тысячелетия. Владимир Путин получил подавляющее большинство голосов во всех муниципальных образованиях Кировской области.
 
Предварительные итоги голосования в Кировской области по данным кировского облизбиркома:
 
В. Путин - 70,41% (465948) (по РФ 76,67%)
 
П. Грудинин - 13,70% (90650) (по РФ 11,79%)
 
В. Жириновский - 9,64% (63771) (по РФ 5,66%)
 
К. Собчак - 1,67% (11034) (по РФ 1,67% )
 
Г. Явлинский - 0,95% (6303) (по РФ 1,04%)
 
Б. Титов - 0,87% (5784) (по РФ 0,76%)
 
М. Сурайкин - 0,85% (5655) (по РФ 0,68%)
 
С. Бабурин - 0,78% (5157) (по РФ 0,65%)
 
Данные в течение дня будут уточняться.


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