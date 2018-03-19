В день президентских выборов руководители региона и города голосовали и за лучшие проекты по благоустройству города

Счётные комиссии по рейтинговому голосованию за проекты по благоустройству накануне работали и в Кирове. Лучшие проекты вместе со всеми выбирали и руководители региона и города.
Будущее родного города неразрывно связано с будущим всей нашей огромной страны. И кировчане, выбирая Президента, голосовали также за любимые места отдыха, которые хотели бы видеть красивыми и ухоженными. Всего в Кирове было открыто 122 счётных участка. Свой выбор сделала и глава города Елена Ковалева.
ЕЛЕНА КОВАЛЕВА, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА:
«Я проголосовала за Парк Гагарина - в первой части "общегородские территории", по скверам и паркам в нашем Первомайском районе я отдала предпочтение Парку Аполло, все территории важны, но этот парк у нас сегодня выстраивается под людей с ограниченными возможностями, хотелось бы, чтоб таких территорий было больше».
Добавим, что в целом на президентских выборах в Кирове отмечалась большая активность с самого утра. А общий тонус задавали первые лица города и области. На избирательном участке № 404, который расположен в здании ВятГУ на Театральной площади, к полудню явка избирателей составила почти 30 %. Здесь же проголосовал и губернатор Кировской области Игорь Васильев.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я думаю, что люди ответственно подходят к своему гражданскому долгу, действительно, мы видим, что людей много, даже небольшая очередь, мы в последнее время отвыкли от очередей, где бы то ни было, но очередь на избирательном участке - радует, то есть люди очень серьезно относятся к своему будущему, к будущему своих детей, своего города, области и страны в целом».
Председатель Законодательного собрания области Владимир Быков приехал на голосование на избирательный участок в кировский физматлицей в Макарье.
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Хотелось бы, чтобы все социальные вопросы, которые мы для себя обозначали, были выполнены, поэтому я уверен, что выбор, который я сегодня сделал, направлен на то, чтобы экономическая составляющая повышалась, обороноспособность страны, и социальные вопросы должны стоять на первом месте, это главное».
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