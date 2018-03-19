Кировчане выбирают Президента России

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Накануне утро в Кирове выдалось морозным, но, несмотря на это на многих избирательных участках с самого открытия было многолюдно. В том числе и на участке № 291 на улице Спасской в самом центре города.Голосовать лучше на родной земле, причем, чем раньше, тем лучше. Космонавт Виктор Савиных специально приехал в Киров, чтобы именно здесь принять участие в президентских выборах. Дважды герой Советского Союза еще с ночи начал следить за ходом голосования.В девять утра на участке номер 291 проголосовали около сотни человек. Всего же здесь зарегистрированы более двух тысяч. Жители здесь активные, говорит председатель участковой избирательной комиссии.На участке номер 408 очереди уже с утра. Марина Созонтова уверена, за победу на президентских выборах будет реальная борьба.Стрелка часов уже показывает двенадцатый час. Поток избирателей увеличивается. Горожане уверены, каждый голос важен и нужен стране.Жители 27-ми муниципальных образований региона сегодня голосуют не только за президента. В Кирове выбирают проекты по благоустройству города.Проекты-победители получат финансирование по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды".В целом члены участковых избирательных комиссий отметили высокую явку по сравнению с предыдущими выборами. Кировчан совсем не испугал 20-ти градусный мороз. На участки многие приходили семьями.