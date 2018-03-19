Кировчане выбирают Президента России
Голосовать лучше на родной земле, причем, чем раньше, тем лучше. Космонавт Виктор Савиных специально приехал в Киров, чтобы именно здесь принять участие в президентских выборах. Дважды герой Советского Союза еще с ночи начал следить за ходом голосования.
ВИКТОР САВИНЫХ, ЛЕТЧИК-КОСМОНАВТ, ДВАЖДЫ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА:
«Я с удовольствием посмотрел по ТВ, какая активная явка на востоке нашей страны. Мы с женой решили вместе приехать и проголосовать в Киров. Это моя родина. Для родины выбирать президента - это почетно».
В девять утра на участке номер 291 проголосовали около сотни человек. Всего же здесь зарегистрированы более двух тысяч. Жители здесь активные, говорит председатель участковой избирательной комиссии.
ЛЮДМИЛА СТАРОСТИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УИК №291:
«Наш участок находится в центре города, поэтому к нам явка всегда очень активная. Сегодня особенно. 8-00, у нас перед дверями уже стояли избиратели. У нас лавина избирателей. Активно голосуют».
На участке номер 408 очереди уже с утра. Марина Созонтова уверена, за победу на президентских выборах будет реальная борьба.
МАРИНА СОЗОНТОВА:
«С надеждой, хотя бы на второй тур именно. А не то, что просто поучаствовать».
Стрелка часов уже показывает двенадцатый час. Поток избирателей увеличивается. Горожане уверены, каждый голос важен и нужен стране.
ГАЛИНА СУВОРОВА:
«Для того, что бы дальнейшая жизнь в России была хорошей. Счастливой. Для будущего поколения, самое главное».
Жители 27-ми муниципальных образований региона сегодня голосуют не только за президента. В Кирове выбирают проекты по благоустройству города.
- Здесь у нас представлены объекты по трем категориям. Общегородские общественные территории, районные общественные территории Октябрьского района. И пешеходные зоны.
Проекты-победители получат финансирование по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды".
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Проголосовать по вопросу благоустройства. Можно не обязательно по месту жительства. На избирательный участок, где проводится опрос достаточно прийти с паспортом. И если во время президентских выборов мы ставим одну галочку напротив фамилии кандидата, то здесь интересует мнение сразу по трем вопросам».
В целом члены участковых избирательных комиссий отметили высокую явку по сравнению с предыдущими выборами. Кировчан совсем не испугал 20-ти градусный мороз. На участки многие приходили семьями.
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