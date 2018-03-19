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Кировчане выбирают Президента России

Сегодня, 10:36 | Просмотров: 37 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Накануне утро в Кирове выдалось морозным, но, несмотря на это на многих избирательных участках с самого открытия было многолюдно. В том числе и на участке № 291 на улице Спасской в самом центре города.

Голосовать лучше на родной земле, причем, чем раньше, тем лучше. Космонавт Виктор Савиных специально приехал в Киров, чтобы именно здесь принять участие в президентских выборах. Дважды герой Советского Союза еще с ночи начал следить за ходом голосования.

Кировчане выбирают Президента РоссииВИКТОР САВИНЫХ, ЛЕТЧИК-КОСМОНАВТ, ДВАЖДЫ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА:
«Я с удовольствием посмотрел по ТВ, какая активная явка на востоке нашей страны. Мы с женой решили вместе приехать и проголосовать в Киров. Это моя родина. Для родины выбирать президента - это почетно».

В девять утра на участке номер 291 проголосовали около сотни человек. Всего же здесь зарегистрированы более двух тысяч. Жители здесь активные, говорит председатель участковой избирательной комиссии.

Кировчане выбирают Президента РоссииЛЮДМИЛА СТАРОСТИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УИК №291:
«Наш участок находится в центре города, поэтому к нам явка всегда очень активная. Сегодня особенно. 8-00, у нас перед дверями уже стояли избиратели. У нас лавина избирателей. Активно голосуют».

На участке номер 408 очереди уже с утра. Марина Созонтова уверена, за победу на президентских выборах будет реальная борьба.

Кировчане выбирают Президента РоссииМАРИНА СОЗОНТОВА:
«С надеждой, хотя бы на второй тур именно. А не то, что просто поучаствовать».
 
Стрелка часов уже показывает двенадцатый час. Поток избирателей увеличивается. Горожане уверены, каждый голос важен и нужен стране.

Кировчане выбирают Президента РоссииГАЛИНА СУВОРОВА:
«Для того, что бы дальнейшая жизнь в России была хорошей. Счастливой. Для будущего поколения, самое главное».

Жители 27-ми муниципальных образований региона сегодня голосуют не только за президента. В Кирове выбирают проекты по благоустройству города.

- Здесь у нас представлены объекты по трем категориям. Общегородские общественные территории, районные общественные территории Октябрьского района. И пешеходные зоны.

Проекты-победители получат финансирование по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды".

Кировчане выбирают Президента РоссииАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Проголосовать по вопросу благоустройства. Можно не обязательно по месту жительства. На избирательный участок, где проводится опрос достаточно прийти с паспортом. И если во время президентских выборов мы ставим одну галочку напротив фамилии кандидата, то здесь интересует мнение сразу по трем вопросам».

В целом члены участковых избирательных комиссий отметили высокую явку по сравнению с предыдущими выборами. Кировчан совсем не испугал 20-ти градусный мороз. На участки многие приходили семьями.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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