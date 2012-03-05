Как проходили выборы в Куменах

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Несколько районов региона на выборах показали особо высокую явку. На избирательном участке в Куменах выстраивались даже небольшие очереди, а голосовать приходили семьями.На избирательном участке поселка Кумены уже к полудню проголосовало почти 50% населения. Жители здесь и раньше проявляли завидную активность, но это голосование пока бьет все рекорды. Для этих избирателей - вопроса - идти на выборы или нет, не стояло в принципе. Здесь, каждый - не просто житель, а человек с активной гражданской позицией. И к такому подходу приучают с малых лет. В доме культуры, он же избирательный участок номер 596 идут целыми семьями. Здесь даже образовалась небольшая очередь.Хорошее настроение здесь не только у избирателей, но и наблюдателей. Никаких замечаний относительно того как проходит голосование - ни у кого из них пока нет. Для Кумен - это нормальное явление. Здесь мало того, что народ на выборы всегда ходит с удовольствием, так еще и нарушений не бывает. Вот и в этот раз - участок открылся вовремя, конфликтов никаких нет, никто из избирателей без внимания не остается.Тихо и спокойно выборы проходят не только здесь в центре Кумен. На других избирательных участках - атмосфера похожая. По словам главы района, для жителей в этот день они решили сделать праздник. Здесь например - после того как опустил избирательный бюллетень в урну - можно было отправится на концерт и спеть любимые песни.В других муниципалитетах района проходят праздничные мероприятия. Жители встречают весну и провожают зиму. Главное, по словам, главы района, который побывал уже на нескольких избирательных участках - сегодня избиратели осознают, что от каждого из них зависит - ни много ни мало - будущее РоссииУчитывая активность жителей Кумен - вполне возможно здесь будет показан один из самых высоких результатов в области по явке избирателей. Первые данные по другим регионам говорят, что явка на этих выборах выше, чем шесть лет назад. Есть даже населенные пункты, которые отметились 100 - процентной активностью. Будут ли такие в Кировской области, и какой процент покажут Кумены - узнаем уже совсем скоро.