Управление ФНС по Кировской области возглавил Денис Смехов.

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19 марта 2018 года состоялось представление нового руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Кировской области.

Для этого в Киров прибыл начальник Межрегиональной инспекции ФНС по ПФО Валентин Роговой. Д. Смехов был переведён на должность в Кировской области с должности и.о. руководителя УФНС по Республике Марий Эл.

Известно, что Денис Смехов – уроженец г. Нагорска Кировской области. С 2003 года работал на различных должностях в налоговых органах г. Кирова и области.

На представлении нового руководителя кировской налоговой службы начальник Межрегиональной инспекции ФНС по ПФО Валентин Роговой отметил, что от управления ФНС по Кировской области ожидают повышения эффективности работы.