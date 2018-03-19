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Новости / Политика

Итоги выборов в Кировской области

Вчера, 17:42 | Просмотров: 243 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В Кировской области завершился подсчет голосов на выборах президента России. Были ли нарушения, какие районы стали лидерами по явке на избирательные участки? На вопросы журналистов ответил Алексей Круглов, глава регионального Избиркома.

Явка избирателей в Кировской области на выборах Президента Российской Федерации составила 62,75% - и это один из самых высоких показателей для нашего региона за последние годы.

Итоги выборов в Кировской области АЛЕКСЕЙ КРУГЛОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В этом году компания наша была беспрецедентной. Такой явки избирателей не было больше 20 лет».
 
Тройку лидеров по явке на выборы возглавляют Белохолуницкий, Тужинский и Немский районы, где проголосовало почти 80% избирателей. Результаты выборов такие же, как и в целом по стране. С огромным отрывом от остальных участников побеждает Владимир Путин, он набрал в Кировской области 70,41% голосов.

В. Путин - 70,41% (по РФ 76,67%)
П. Грудинин - 13,70% (по РФ 11,79%)
В. Жириновский - 9,64% (по РФ 5,66%)
К. Собчак - 1,67% (по РФ 1,67%)
Г. Явлинский - 0,95% (по РФ 1,04%)
М. Сурайкин - 0,85% (по РФ 0,68%)
Б. Титов - 0,87% (по РФ 0,76%)
С. Бабурин - 0,78% (по РФ 0,65%)

На втором месте Павел Грудинин - 13,70% , на третьем Владимир Жириновский - 9,64%, на четвертом Ксения Собчак - 1,67%. Остальные кандидаты: Явлинский, Титов, Сурайкин и Бабурин набрали меньше 1 процента голосов.

Нарушений, которые бы повлияли на результат голосования, на выборах в Кировской области зафиксировано не было. Но определенные проблемы все же были, правда, их создали не люди, а довольно суровая для середины марта погода.

АЛЕКСЕЙ КРУГЛОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«26 градусов мороза было при открытии некоторых избирательных участков в сельской местности. Приходилось переносить их в другие помещения или соседние комнаты из-за мороза».
 
Глава облизбиркома сообщил также, что в обозримом будущем, скорее всего, покинет этот пост. Но для официального завершения избирательной компании потребуется какое-то время. Только три месяца дается для подведения окончательных итогов голосования, предстоит проделать немало кропотливой бумажной работы по финансовой отчетности. 20 марта на заседании областной избирательной комиссии будет подписан протокол о состоявшихся в регионе выборах и его отправят в ЦИК России.


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