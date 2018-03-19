Итоги выборов в Кировской области

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В Кировской области завершился подсчет голосов на выборах президента России. Были ли нарушения, какие районы стали лидерами по явке на избирательные участки? На вопросы журналистов ответил Алексей Круглов, глава регионального Избиркома.Явка избирателей в Кировской области на выборах Президента Российской Федерации составила 62,75% - и это один из самых высоких показателей для нашего региона за последние годы.Тройку лидеров по явке на выборы возглавляют Белохолуницкий, Тужинский и Немский районы, где проголосовало почти 80% избирателей. Результаты выборов такие же, как и в целом по стране. С огромным отрывом от остальных участников побеждает Владимир Путин, он набрал в Кировской области 70,41% голосов.На втором месте Павел Грудинин - 13,70% , на третьем Владимир Жириновский - 9,64%, на четвертом Ксения Собчак - 1,67%. Остальные кандидаты: Явлинский, Титов, Сурайкин и Бабурин набрали меньше 1 процента голосов.Нарушений, которые бы повлияли на результат голосования, на выборах в Кировской области зафиксировано не было. Но определенные проблемы все же были, правда, их создали не люди, а довольно суровая для середины марта погода.Глава облизбиркома сообщил также, что в обозримом будущем, скорее всего, покинет этот пост. Но для официального завершения избирательной компании потребуется какое-то время. Только три месяца дается для подведения окончательных итогов голосования, предстоит проделать немало кропотливой бумажной работы по финансовой отчетности. 20 марта на заседании областной избирательной комиссии будет подписан протокол о состоявшихся в регионе выборах и его отправят в ЦИК России.