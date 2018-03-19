Итоги выборов в Кировской области
Явка избирателей в Кировской области на выборах Президента Российской Федерации составила 62,75% - и это один из самых высоких показателей для нашего региона за последние годы.
АЛЕКСЕЙ КРУГЛОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В этом году компания наша была беспрецедентной. Такой явки избирателей не было больше 20 лет».
Тройку лидеров по явке на выборы возглавляют Белохолуницкий, Тужинский и Немский районы, где проголосовало почти 80% избирателей. Результаты выборов такие же, как и в целом по стране. С огромным отрывом от остальных участников побеждает Владимир Путин, он набрал в Кировской области 70,41% голосов.
В. Путин - 70,41% (по РФ 76,67%)
П. Грудинин - 13,70% (по РФ 11,79%)
В. Жириновский - 9,64% (по РФ 5,66%)
К. Собчак - 1,67% (по РФ 1,67%)
Г. Явлинский - 0,95% (по РФ 1,04%)
М. Сурайкин - 0,85% (по РФ 0,68%)
Б. Титов - 0,87% (по РФ 0,76%)
С. Бабурин - 0,78% (по РФ 0,65%)
На втором месте Павел Грудинин - 13,70% , на третьем Владимир Жириновский - 9,64%, на четвертом Ксения Собчак - 1,67%. Остальные кандидаты: Явлинский, Титов, Сурайкин и Бабурин набрали меньше 1 процента голосов.
Нарушений, которые бы повлияли на результат голосования, на выборах в Кировской области зафиксировано не было. Но определенные проблемы все же были, правда, их создали не люди, а довольно суровая для середины марта погода.
АЛЕКСЕЙ КРУГЛОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«26 градусов мороза было при открытии некоторых избирательных участков в сельской местности. Приходилось переносить их в другие помещения или соседние комнаты из-за мороза».
Глава облизбиркома сообщил также, что в обозримом будущем, скорее всего, покинет этот пост. Но для официального завершения избирательной компании потребуется какое-то время. Только три месяца дается для подведения окончательных итогов голосования, предстоит проделать немало кропотливой бумажной работы по финансовой отчетности. 20 марта на заседании областной избирательной комиссии будет подписан протокол о состоявшихся в регионе выборах и его отправят в ЦИК России.
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