В областном избиркоме продолжают подводить итоги президентских выборов
На президентских выборах в Кирове отмечалась большая активность с самого утра. А общий тонус задавали первые лица города и области. На избирательном участке № 404, который расположен в здании ВятГУ на Театральной площади, к полудню явка избирателей составила почти 30 %. Здесь же проголосовал и губернатор Кировской области Игорь Васильев.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я думаю, что люди ответственно подходят к своему гражданскому долгу, действительно, мы видим, что людей много, даже небольшая очередь, мы в последнее время отвыкли от очередей, где бы то ни было, но очередь на избирательном участке - радует, то есть люди очень серьезно относятся к своему будущему, к будущему своих детей, своего города, области и страны в целом».
Председатель Законодательного собрания области Владимир Быков приехал на голосование на избирательный участок в кировский физматлицей в Макарье. Спикер ОЗС уверен - наша страна станет еще сильнее и будут продолжать свое развитие.
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
ГЕРМАН ГОНЧАРОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ОБЛАСТИ:
«Это, видимо, задевает душу и сердца каждого гражданина России, и, учитывая обстановку в мире, я думаю, проникся каждый человек, что он свою лепту, свой голос должен внести в будущее нашей страны, и им очень важно, кто будет президентом».
Всего же в Кировской области пришли проголосовать более 60 % жителей. Владимир Путин по предварительным данным получил подавляющее большинство голосов кировчан - свыше 70 %. Важнейший для государства день выборов Президента совпал с четвертой годовщиной воссоединения Крыма с Россией. Этот день отмечали по всей стране. Не остались в стороне и кировчане. Вечером на Театральной площади состоялась гражданско-патриотическая акция «Мы вместе!». Напомним, в ходе проведенного референдума более 95 процентов избирателей проголосовали за вхождение Республики Крым в состав Российской Федерации. И 18 марта 2014 года был подписан договор о присоединении Крыма. Тогда жители Кировской области единодушно поддержали желание крымчан вновь войти в состав России. Четыре года спустя кировчане ещё раз подтвердили своё единство с жителями Крыма.
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