Поделиться новостью:

«Хотелось бы, чтобы все социальные вопросы, которые мы для себя обозначали, были выполнены, поэтому я уверен, что выбор, который я сегодня сделал, направлен на то, чтобы экономическая составляющая повышалась, обороноспособность страны, и социальные вопросы должны стоять на первом месте, это главное, вот за это я проголосовал».

В областном избиркоме продолжают подводить итоги президентских выборов. Предварительные результаты были оглашены накануне. И кировчане показали самую высокую явку с начала нового тысячелетия. Как проходило голосование и чем еще запомнится 18 марта?На президентских выборах в Кирове отмечалась большая активность с самого утра. А общий тонус задавали первые лица города и области. На избирательном участке № 404, который расположен в здании ВятГУ на Театральной площади, к полудню явка избирателей составила почти 30 %. Здесь же проголосовал и губернатор Кировской области Игорь Васильев.Председатель Законодательного собрания области Владимир Быков приехал на голосование на избирательный участок в кировский физматлицей в Макарье. Спикер ОЗС уверен - наша страна станет еще сильнее и будут продолжать свое развитие.В участковых избирательных комиссиях отмечают, что такой активности жителей не было давно. Уже к трем часам дня в регионе проголосовало около половины всех избирателей. Свой выбор сделал и заместитель председателя Законодательного собрания Герман Гончаров. Он отметил исключительно позитивный настрой у кировчан. Прийти и проголосовать граждан побудила грамотная информационная и организационная кампания, считает вице-спикер Заксобрания.Всего же в Кировской области пришли проголосовать более 60 % жителей. Владимир Путин по предварительным данным получил подавляющее большинство голосов кировчан - свыше 70 %. Важнейший для государства день выборов Президента совпал с четвертой годовщиной воссоединения Крыма с Россией. Этот день отмечали по всей стране. Не остались в стороне и кировчане. Вечером на Театральной площади состоялась гражданско-патриотическая акция «Мы вместе!». Напомним, в ходе проведенного референдума более 95 процентов избирателей проголосовали за вхождение Республики Крым в состав Российской Федерации. И 18 марта 2014 года был подписан договор о присоединении Крыма. Тогда жители Кировской области единодушно поддержали желание крымчан вновь войти в состав России. Четыре года спустя кировчане ещё раз подтвердили своё единство с жителями Крыма.