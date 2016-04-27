Президент Союза «Вятская ТПП» Николай Липатников стал Почетным гражданином Кировской области.

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Решение было принято депутатами Законодательного собрания Кировской области.

Николай Липатников получил почетное звание «за большой личный вклад в развитие Кировской области, создание благоприятных условий для развития предпринимательства в регионе, укрепление межрегиональных связей».

Биография:

Николай Липатников родился 18 ноября 1947 г. в д. Малышонки Кировской области.

В 1972 году окончил Кировский политехнический институт по специальности инженер-строитель.

В 1985 году окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС. Кандидат экономических наук, действительный член РАЕН, академик РАЕН.

Трудовую деятельность начал в 1965 году рабочим дорожно-эксплуатационного участка в г. Кирове.

1966-1968 гг. - электромонтажник Конструкторского бюро "Север", г. Киров.

1972-1973 гг. - преподаватель Кировского политехнического института.

1978-1984 гг. - заместитель заведующего отделом строительства Кировского обкома КПСС.

1985-1990 гг. - второй секретарь горкома КПСС.

1990-1993 гг. - председатель Кировского городского Совета народных депутатов.

С 1993 года по настоящее время является президентом Вятской торгово-промышленной палаты.