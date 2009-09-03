Кадровые перестановки в администрации г. Кирова.

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Бывший министр образования области может возглавить профильный департамент в мэрии. Кроме того Александр Измайлов может стать замом Ильи Шульгина.

Кандидатуру возможного руководителя представил депутатам сити-менеджер на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и депутатской этике Кировской городской думы.

Теперь его кандидатуру предстоит согласовать на ближайшем заседании городской Думы.