Кадровые перестановки в администрации г. Кирова.
Бывший министр образования области может возглавить профильный департамент в мэрии. Кроме того Александр Измайлов может стать замом Ильи Шульгина.
Кандидатуру возможного руководителя представил депутатам сити-менеджер на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и депутатской этике Кировской городской думы.
Теперь его кандидатуру предстоит согласовать на ближайшем заседании городской Думы.
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05.04.2018