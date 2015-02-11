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Новости / Политика

Губернатор Кировской области вошёл в состав комиссии РФ по региональному развитию.

Сегодня, 14:18 | Просмотров: 61 | Версия для печати
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Распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
 
В состав комиссии были включены еще 23 человека. Комиссия по региональному развитию создана в 2016 году, и ее главная задача - координация работы федеральных органов исполнительной власти, властей регионов и органов местного самоуправления по подготовке и реализации механизмов устойчивого развития территорий страны, в том числе территорий опережающего развития. 
 
Члены комиссии рассматривают документы, определяющие приоритеты цели и задачи для развития регионов, а также планы по их реализации.
 
Председателем комиссии является заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак, его заместитель - министр экономического развития РФ Максим Орешкин.


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