Игорь Васильев: Президент обозначил основные векторы работы на ближайшие годы.

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7 мая 2018 года Владимир Путин, в четвертый раз избранный президентом РФ, официально вступил в должность главы государства. После присяги глава государства обратился к россиянам с речью.

- Убежден, что и сегодня мы добьемся прорыва, ведь мы - одна мощная команда, которой по плечу любые, даже самые сложные задачи. И пусть любовь к Отечеству, все лучшее, что есть в человеке, вдохновляет каждого из нас на поиск, на самосовершенствование - для личного успеха, для работы ради своей семьи, вдохновляет на общий напряженный труд для благополучия родной страны, - заявил Владимир Путин.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев, присутствовавший на торжестве, напомнил, что кандидатуру Путина во время выборов поддержало большинство кировчан.

- Эксперты и общественные наблюдатели назвали эту избирательную кампанию одной из самых «чистых» и прозрачных в регионе за последние годы. Все это говорит о доверии людей. Основные векторы работы уже обозначены: развитие городов и сел, строительство автодорог, здравоохранение, повышение рождаемости, современное образование, импортозамещение, обороноспособность. Уверен, что следующие шесть покажут, что наш выбор был правильным, - отметил губернатор.

После инаугурации председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о сложении с 7 мая полномочий правительства страны. Члены правительства продолжат исполнять свои обязанности, пока не будет сформирован новый кабинет министров. На это по закону отведен месяц.