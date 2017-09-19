ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

08 мая 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 62.7148
EURO: 74.8125
Погода в городе Кирове:
утром:  +12...+14°C
днём:  +17...+19°C
Добавить в избранное
Новости / Политика

Игорь Васильев: Президент обозначил основные векторы работы на ближайшие годы.

Вчера, 19:17 | Просмотров: 111 | Версия для печати
Поделиться новостью:
7 мая 2018 года Владимир Путин, в четвертый раз избранный президентом РФ, официально вступил в должность главы государства. После присяги глава государства обратился к россиянам с речью.
 
- Убежден, что и сегодня мы добьемся прорыва, ведь мы - одна мощная команда, которой по плечу любые, даже самые сложные задачи. И пусть любовь к Отечеству, все лучшее, что есть в человеке, вдохновляет каждого из нас на поиск, на самосовершенствование - для личного успеха, для работы ради своей семьи, вдохновляет на общий напряженный труд для благополучия родной страны, - заявил Владимир Путин.
 
Губернатор Кировской области Игорь Васильев, присутствовавший на торжестве, напомнил, что кандидатуру Путина во время выборов поддержало большинство кировчан.
 
- Эксперты и общественные наблюдатели назвали эту избирательную кампанию одной из самых «чистых» и прозрачных в регионе за последние годы. Все это говорит о доверии людей. Основные векторы работы уже обозначены: развитие городов и сел, строительство автодорог, здравоохранение, повышение рождаемости, современное образование, импортозамещение, обороноспособность. Уверен, что следующие шесть покажут, что наш выбор был правильным, - отметил губернатор.
 
После инаугурации председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о сложении с 7 мая полномочий правительства страны. Члены правительства продолжат исполнять свои обязанности, пока не будет сформирован новый кабинет министров. На это по закону отведен месяц.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Анонс

Последние новости

Кировские поисковики принимают участие в "Вахте памяти" в Новгородской области.

20:34 07.05.2018


Кировские поисковики принимают участие в "Вахте памяти" в Новгородской области.

В Омутнинском районе отец и сын зверски убили знакомого

20:30 07.05.2018


В Омутнинском районе отец и сын зверски убили знакомого

В Кирове черные риэлторы незаконно забрали пять квартир.

20:00 07.05.2018


В Кирове черные риэлторы незаконно забрали пять квартир.

Кировские футболисты стали призёрами Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады России.

19:42 07.05.2018


Кировские футболисты стали призёрами Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады России.

В Кирове стало на двух мастеров спорта больше.

19:40 07.05.2018


В Кирове стало на двух мастеров спорта больше.

Кировский гиревик поборется за медаль чемпионата Европы.

19:36 07.05.2018


Кировский гиревик поборется за медаль чемпионата Европы.

Кировский футболист поборется за Кубок России.

19:30 07.05.2018


Кировский футболист поборется за Кубок России.

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове прошел региональный этап Чемпионата России по чтению вслух среди старшеклассников

18:03 07.05.2018


В Кирове прошел региональный этап Чемпионата России по чтению вслух среди старшеклассников

Выставка-конкурс рисунков и плакатов "Безопасная дорога глазами детей"

18:01 07.05.2018


Выставка-конкурс рисунков и плакатов "Безопасная дорога глазами детей"

Плесень испортила новоселье матери с двумя детьми

18:00 07.05.2018


Плесень испортила новоселье матери с двумя детьми

Творческие мастерские для детей-инвалидов

10:30 07.05.2018


Творческие мастерские для детей-инвалидов

Ветераны принимают поздравления и встречаются с молодежью

10:28 07.05.2018


Ветераны принимают поздравления и встречаются с молодежью

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Игорь Васильев официально вступил в должность губернатора Кировской области

19.09.2017


Игорь Васильев официально вступил в должность губернатора Кировской области

Игорь Васильев призвал кировских бизнесменов к «живому диалогу»

28.07.2016


Игорь Васильев призвал кировских бизнесменов к «живому диалогу»

Врио губернатора Игорь Васильев подал документы в избирательную комиссию Кировской области.

13.06.2017


Врио губернатора Игорь Васильев подал документы в избирательную комиссию Кировской области.

Губернатор Кировской области вошёл в состав комиссии РФ по региональному развитию.

27.04.2018


Губернатор Кировской области вошёл в состав комиссии РФ по региональному развитию.

Сергей Щерчков написал заявление об увольнении по собственному желанию.

16.08.2016


Сергей Щерчков написал заявление об увольнении по собственному желанию.

«Уже здесь»: Игорь Васильев приступил в Кирове к работе

29.07.2016


«Уже здесь»: Игорь Васильев приступил в Кирове к работе

Популярные новости

Два сотрудника уголовного розыска МО МВД России «Юрьянский» стали фигурантами уголовного дела.

25.04.2018


Два сотрудника уголовного розыска МО МВД России «Юрьянский» стали фигурантами уголовного дела.

В Кирове начали служебное расследование обстоятельств инцидента в детском саду № 201.

27.04.2018


В Кирове начали служебное расследование обстоятельств инцидента в детском саду № 201.

В Кировской области приостановят работу 13 ТРЦ, небезопасных для людей.

24.04.2018


В Кировской области приостановят работу 13 ТРЦ, небезопасных для людей.

В Кирове выясняют обстоятельства падения с 9 этажа двух малолетних детей.

02.05.2018


В Кирове выясняют обстоятельства падения с 9 этажа двух малолетних детей.

Завтра в Кировской области ожидается шквалистый ветер

27.04.2018


Завтра в Кировской области ожидается шквалистый ветер

Ситуация на дорогах города Кирова остается сложной

24.04.2018


Ситуация на дорогах города Кирова остается сложной

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх