9 мая на сайте ГТРК Вятка состоится прямая трансляция Парада Победы на Театральной площади.

Поделиться новостью:

Торжества на Театральной площади начнутся в 10.00.

После построения и митинга по площади пройдут парадом войска кировского гарнизона. Шествие на площади возглавит духовой оркестр, за ним торжественным маршем пройдут кадеты.

Затем будет сформирована колонна ветеранов войны и тружеников тыла. Отметим, что на Театральную площадь ветеранов доставят специальные автобусы, для них и для сопровождающих предусмотрено 300 посадочных мест.

В колонне ветеранов также пройдут участники боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе.

После торжественного прохождения войск колонна отправится на Набережную Грина для возложения цветов к Вечному Огню.

9 мая на сайте ГТРК Вятка можно будет посмотреть прямую трансляцию митинга и Парада Победы на Театральной площади.