9 мая на сайте ГТРК Вятка состоится прямая трансляция Парада Победы на Театральной площади.
Торжества на Театральной площади начнутся в 10.00.
После построения и митинга по площади пройдут парадом войска кировского гарнизона. Шествие на площади возглавит духовой оркестр, за ним торжественным маршем пройдут кадеты.
Затем будет сформирована колонна ветеранов войны и тружеников тыла. Отметим, что на Театральную площадь ветеранов доставят специальные автобусы, для них и для сопровождающих предусмотрено 300 посадочных мест.
В колонне ветеранов также пройдут участники боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе.
После торжественного прохождения войск колонна отправится на Набережную Грина для возложения цветов к Вечному Огню.
9 мая на сайте ГТРК Вятка можно будет посмотреть прямую трансляцию митинга и Парада Победы на Театральной площади.
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