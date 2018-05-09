С Днем Победы, кировчане!

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22 июня 1941 года жители Кировской области вместе со всей страной узнали о нападении фашистской Германии на Советский союз.

Уже на следующий день, 23 июня, в Кирове на площади Революции прошел общегородской митинг и началась мобилизация в ряды Красной Армии.

С 1941 по 1945 годы около 600 тысяч кировчан героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Более двухсот шестидесяти тысяч погибли.

Свыше 200 воинов за мужество и отвагу были удостоены звания Героя Советского Союза. Десятки тысяч награждены орденами и медалями. 32 кировчанина стали полными кавалерами Ордена Славы.

Сотни тысяч наших земляков ковали победу в тылу. В годы войны в Кирове и области разместились десятки эвакуированных предприятий. Кировчане дали фронту 4 тысячи танков, почти 2 тысячи "катюш", 2 миллиона автоматов и десятки миллионов боеприпасов.

Десятки тысяч жителей Кирова были награждены орденами за мужество и героический труд. На собранные простыми кировчанами народные деньги были построены несколько танковых колонн и эскадрилий боевых самолетов. В Фонд обороны за годы войны из Кировской области поступило более 150 млн. руб.

Кировчане заботились о раненых, об эвакуированных в область детях и семьях фронтовиков. Кировская область стала второй родиной и для многих жителей блокадного Ленинграда.

9 мая 1945 года на Театральной площади прошел 50-тысячный митинг по случаю Дня Победы.

С каждым годом кировчан, сражавшихся за Победу на фронтах и трудившихся в тылу, становится все меньше. Сейчас в Кировской области проживает 18 684 ветерана. Из них инвалидов и участников Великой Отечественной войны - 656 человек, жителей блокадного Ленинграда - 66 человек, тружеников тыла - 17887 человек, несовершеннолетних узников концлагерей - 75 человек.