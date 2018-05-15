В Кирове ищут родственников солдат, захороненных в годы войны в Австрии.

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В военный комиссариат Ленинского и Нововятского районов г. Кирова из Правительства Кировской области поступило обращение генерального директора Международного военно-мемориального центра "Возвращенные имена" В.Казакевича со списком восстановленных персональных данных уроженцев Кировской области.

Кировчане были захоронены как "неизвестные солдаты" на мемориальных кладбищах Австрии.

Сейчас разыскиваются родственники погибших воинов.

1. Младший сержант Богомолов Дмитрий Михайлович 1902 г. - 10.04.2045 г. Проживал по адресу: Киров, ул. Краснорамейская, д.12, кв. 24. Жена - Богомолова Анна Тимофеевна. Захоронен: Вена, Зиммеринг.

2. Рядовой Лукьяненко Сергей Иванович 1925 г. - 09.04.1945 г.

Проживал по адресу: Киров, Поселковая, д.3, кв. 26.

Отец - Лукьяненко Иван Мефодьевич. Захоронен: Алланд, Нижняя Австрия.

Контактный телефон: 53-88-52 - Городилова Ольга Владимировна.